Пандемія шахрайства. Як ковід-аферисти наживаються на підробних тестах та довідках

Попри невтішні цифри щодо кількості заражень Covid-19, українське суспільство продовжує сперечатися, чи існує коронавірус взагалі. Тим часом медичні лабораторії працюють на повну потужність, але виконати весь "потік" роботи не встигають. І тут на "допомогу" приходять… шахраї.

Коли у соцмережах розгортаються справжні баталії щодо коронавірусу, серед іншого завжди озвучується думка, що хтось на вірусі заробляє. І, на жаль, дописувачі не далекі від істини. Коли медичні лабораторії перезавантажені, на «допомогу» їм приходять шахраї. Так, «Гроші» дізналися про одну підпільну лабораторію на Харківщині. В ній робили набори для відбору та транспортування аналізів для тестування. Лабораторія не сплачувала податків, тож нею зацікавилася фіскальна служба. Утім, ситуація виявилася ще гіршою, ніж вважали спочатку.

«Під час обшуку було зафіксовано чисельні порушення. В цій лабораторії, окрім порушення санітарних умов, виробничих умов, виявились факти того, що вона не мала права виробляти тести. А нами було зафіксовано, що поставки здійснювались до комунальних лікарських закладів на Західній Україні», - розповів «Грошам» начальник слідчого управління ГУ ДФС Харківської області Сергій Підмогильний.

Але і це ще не все. Медзаклади придбали не медичний набір для тестування, а, скоріше, побутовий. Адже підпільна лабораторія, як виявилось, робила фальсифікат замість ефективних тестів – згідно з попереднім висновком експертизи, у фальсифікованих виробах виявили звичайний миючий засіб…

Ажіотажний попит на тести відкриває великі можливості для шахраїв. Підпільна лабораторія - це далеко не єдина схема. Зловмисники навіть почали штампувати фейкові довідки про відсутність коронавірусу.

Фальсифіковані документи масово продають у прикордонному Ужгороді. Люди, щоб перетнути кордон та поїхати на заробітки, ладні заплатити сотні гривень. Втім, зважаючи, що довідки липові, наслідки відчутні майже відразу: на кордонах із сусідніми країнами, українців вже почали масово, цілими автобусами, повертати додому.

Та слід зауважити, що це не спиняє шахраїв і не зменшує попит. «Гроші» написали в одну з таких фірм. Виявилось, що липова довідка про відсутність у людини коронавірусу коштує 1500 гривень (їх потрібно скинути на банківську картку). Забрати можна або з АЗС біля кордону, або в будь-якому відділенні Нової пошти.

На фейковій довідці, яку шахрай раніше викладав у соцмережу, стоїть печатка приватної лікарні в Ужгороді. Тож «Гроші» зателефонували й туди. В медзакладі розповідають, що про шахрая знають і навіть написали на нього заяву в поліцію. Однак це афериста не спинило.

«Цей чоловік був у мережі клінік, яку я очолюю, і, швидше за все, він таким чином отримав сертифікат, що він протестувався. А далі цей сертифікат просто зміг оцифрувати», - ділиться припущенням власник приватного медцентру, лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Щоб запобігти підробці, у медзакладі почали виготовляти бланки вищої якості із голографічним захистом. Щоправда, оборудки цього шахрая - це дріб’язок у порівнянні із кількістю липових довідок по всьому Закарпаттю. За словами Віктора Петрова, обіг таких довідок в регіоні – 250-300 тисяч на тиждень.

Інфекціоніст наголошує: фейкові довідки підривають довіру наших сусідів до України загалом. Іноземці перестають приймати навіть справжні українські довідки про відсутність коронавірусу і змушують проходити тест у їхніх країнах. А це дорожче для людей та гірше для українських лабораторій.

Однак тут постає інше питання: чи впораються наші лабораторії з напливом людей? Заступниця директора ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Наталія Гунченко розповідає, що у співробітників центру взагалі немає вихідних, про відпустки - годі мріяти. «Протягом останніх десяти днів дуже велике навантаження, воно збільшилось. Кількість досліджень збільшилася майже у два рази», - розповіла вона «Грошам».

Щоденно на полицях лабораторій своєї черги чекають тисячі не протестованих зразків. Загалом по Україні їх вже понад 20 тисяч.

За весь період пандемії в Україні протестували мільйон сімсот тисяч зразків. Левову частину з них виконав Київський міський лабораторний центр МОЗ. Потужність медзакладу - тисяча тестів на добу, тоді як їм щоденно привозять до півтори. І це при тому, що наразі центр обробляє лише аналізи, які приходять з первинної ланки, тобто з поліклінік. «А ми отримали прохання від Департаменту охорони здоров’я, щоб забезпечити обстеження ще з чотирьох лікарень», - каже Наталія Гунченко.

Щоб трохи розвантажити лабораторію, в ній поки що скасували платні обстеження на ковід. Люди, які тепер не можуть здати аналізи у державних лабораторіях, ідуть до приватних. Черги – величезні.

Соцмережами «гуляє» не одне фото, як починається ранок однієї з недорогих приватних лабораторій у столиці – з натовпом людей. Зробити тест тут можна за сімсот гривень, тоді як в інших медзакладах доведеться заплатити удвічі, а то й втричі більше. В середньому по країні в приватних лабораторіях тест роблять за 1,5-2 тис гривень. Залежить це від того, де лікарі відбиратимуть зразок - у вас вдома чи в лабораторії, а також чи потрібна опісля консультація фахівця. Тож займати чергу в одну із найдешевших лабораторій люди приходять з 6-ї ранку.

Комусь тест потрібен, щоб взяли на операцію. Комусь – щоб відправити дітей до школи. А хтось чекає на виїзд за кордон.

Саме в цій приватній лабораторії ПЛР-тест здавала Ольга Чижова. Перевірятися їй довелося двічі. Вперше на початку серпня, коли повернулася із відпочинку. Вдруге, коли відчула симптоми китайської недуги. За її словами, в перший раз довелося простояти у черзі дві години. «Другий раз, коли із симптомами, є така процедура, що людей із симптомами не приймають, щоб вони не стояли в цій черзі, але дозволяють родичам взяти оцей забір», - розповіла вона.

Тож забір зробили вдома. Після цього родичі Ольги без черги здали тест у приватній лабораторії. Аналізи показали позитивний результат. За процедурою: люди, які контактували з хворим, теж мають здати ПЛР-тест. У Ольги таких контактних було лише п’ятеро. Троє без проблем здали аналізи у приватній лабораторії у Києві. Двом іншим пощастило менше.

«Одна моя подружка в Чернігові досі не змогла здати. Вона отримала направлення від лікаря, три дні ходила в лікарню, щоб здати цей тест безкоштовно, за державні кошти, але тестів в Чернігові не було і немає досі. Коли вона прийшла втретє, замість ПЛР-тесту їй сказали: «Ми не знаємо, коли їх отримаємо, давайте зробимо ІФА»», - розповідає Ольга.

А от на іншого контактного, також в Чернігові, не знайшлося навіть такого тесту. Людина мусила приїхати в Київ, поставивши під загрозу інших, і здавати в столиці тест за свої гроші.

Але чи вистачить тестів в Києві? Прослідкувати, скільки держава закупила систем для тестування - неможливо. Але якщо навіть тестів вистачає, то чи впораються з напливом людей у лабораторіях, які вже зашиваються?

«На жаль, в Україні зараз так склалося, що багато хто приймає рішення про необхідність проведення тесту чи вимагає тест не тоді, коли це необхідно», - каже міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Наприклад, за її словами, людина була у відпустці, але не може повернутися на роботу, навіть не бувши контактною, просто просидівши відпочинок удома, адже на роботі вимагають тест «про всяк випадок».

У МОЗі також повідомляють, що планують спростити вихід із самоізоляції. Ймовірно, щоб розвантажити лабораторії. Якщо симптомів на 14-ий день не буде, то ПЛР-тест можна не робити. На додачу, аналізи зсунуть на сьомий чи восьмий день усамітнення, що дозволить вийти з самоізоляції раніше.

А оскільки все це, на жаль, стосується все більшої кількості українців, лікарі знову і знову нагадують: не вірте ковід-аферистам, тримайте дистанцію, носіть маски, дезінфікуйте руки. Прості речі збережуть здоров’я.

Євгенія Ніколова