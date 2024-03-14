Нардеп зазначив, що перереєстрація не спрацює у випадку ухвалення норми щодо обмежень для ухилянтів.

Перереєстрація траснпортних засобів на дружин та інших родичів не допоможе громадянам, які ухиляються від мобілізації.

Про це народний депутат України та член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко сказав в ефірі телеканалу "Київ24.News".

"Багато громадян України чомусь поплутали щодо обмеження володіння транспортним засобом і почали перереєстровувати свій транспортний засіб на дружин, сестер і т.д. Та ні, друзі. Ця норма стосується суто керування транспортним засобом. Зараз ця норма, станом на сьогодні, залишилась в проекті закону. Тільки там механізм виконання цієї норми, яка буде перенесена все ж таки в Кодекс України про адміністративні правопорушення", - сказав Федієнко.

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Обмеження щодо транспорту ухилянтів

Як повідомляв УНІАН, 13 березня стало відомо, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав запропонованих обмежень щодо ухилянтів від мобілізації, крім одного - щодо обмеження керування транспортним засобом.

За словами Федієнка, має з'явитися сумісний реєстр з Національною поліцією, у якому буде вказано, що людина є ухилянтом або перебуває у розшуку. Він додав, що якщо поліцейський зупинить транспортний засіб, то він в реєстрі зможе побачити, що це ухилянт. За його словами, в поліції мають розробити алгоритм подальших дій для правоохоронців.

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