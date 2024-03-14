Перереєстрація траснпортних засобів на дружин та інших родичів не допоможе громадянам, які ухиляються від мобілізації.
Про це народний депутат України та член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко сказав в ефірі телеканалу "Київ24.News".
"Багато громадян України чомусь поплутали щодо обмеження володіння транспортним засобом і почали перереєстровувати свій транспортний засіб на дружин, сестер і т.д. Та ні, друзі. Ця норма стосується суто керування транспортним засобом. Зараз ця норма, станом на сьогодні, залишилась в проекті закону. Тільки там механізм виконання цієї норми, яка буде перенесена все ж таки в Кодекс України про адміністративні правопорушення", - сказав Федієнко.
Обмеження щодо транспорту ухилянтів
Як повідомляв УНІАН, 13 березня стало відомо, що профільний комітет Верховної Ради не підтримав запропонованих обмежень щодо ухилянтів від мобілізації, крім одного - щодо обмеження керування транспортним засобом.
За словами Федієнка, має з'явитися сумісний реєстр з Національною поліцією, у якому буде вказано, що людина є ухилянтом або перебуває у розшуку. Він додав, що якщо поліцейський зупинить транспортний засіб, то він в реєстрі зможе побачити, що це ухилянт. За його словами, в поліції мають розробити алгоритм подальших дій для правоохоронців.