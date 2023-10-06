Мера мають звільнити з-під варти, коли він надасть довідку про те, що кошти надійшли на рахунок.

За міського голову Сум Олександра Лисенка, підозрюваного в отриманні хабара, учора внесли заставу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду.

"Вніс вчора заставу. Його мають звільнити з-під варти, як тільки він надасть довідку про те, що кошти надійшли на рахунок", - зазначили в прес-службі.

Зазначається, що за Лисенка внесли 3 мільйони гривень застави.

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Затримання мера Сум на хабарі

2 жовтня правоохоронці затримали мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу на отриманні частини хабара у розмірі 1,4 млн грн.

Фігуранти вимагали понад 2 млн грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

Меру Сум та його спільнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

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