В рамках розслідування перевіряються обставини вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами.

Служба безпеки розслідує ввезення в Україну та застосування отруйних або сильнодіючих лікарських засобів під виглядом вакцини Pfizer від COVID-19.

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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на прес-центр СБУ.

«Станом на зараз відомо, що група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил, придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби під виглядом вакцини від вірусу COVID-19 виробництва компанії Pfizer», - повідомили у спецслужбі.

За даним фактом 6 січня розпочато кримінальне провадження (ч.3 ст. 321 КК України).

В рамках розслідування перевіряються обставини вакцинації окремих громадян як в медичних закладах, так і за їх межами.

Підпільна вакцинація в Україні

Як повідомлялося, нещодавно декілька українських ЗМІ написали про таємну вакцинацію народних депутатів та високопосадовців вакциною, яку нібито контрабандою доставили з Ізраїлю.

6 січня президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручили правоохоронним органам перевірити інформацію щодо можливої підпільної вакцинації від COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю, своєю чергою, виключили можливість контрабанди вакцини від коронавірусу до України.

6 січня глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що поставка в нашу країну першої партії з 8 млн доз вакцини від коронавірусу у рамках глобальної ініціативи COVAX очікується наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року.

Водночас перші 700 тисяч доз (з 1,9 млн) вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Україна може отримати у лютому цього року.

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Автор: Світлана Закелова