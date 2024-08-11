Їм підсумку надали всю необхідну допомогу та доставили у прикордонний підрозділ.

Українські прикордонники затримали подружжя з Чехії, яке незаконно перетнуло кордон України. Як виявилось, іноземці подорожували туристичними маршрутами Словаччини, але заблукали.

"Подружня пара громадян Чехії, подорожуючи туристичними маршрутами Словаччини, втратила орієнтування й мимоволі порушила державний кордон України", – повідомили у Державній прикордонній службі.

За словами прикордонників, подружжя чехів затримали, коли ті зайшли гірськими стежками на чотири кілометри вглиб території України. Їм підсумку надали всю необхідну допомогу та доставили у прикордонний підрозділ для складання адміністративно-процесуальних документів за ст.204-1 КУпАП. За незаконне перетинання державного кордону України порушникам доведеться все ж відповісти.

Відео дня

Курйозні випадки на кордоні

У квітні група поляків на квадроциклах незаконно перетнула кордон України. Іноземці пояснили, що є членами спільноти, яка займається екстремальним прокатом кросових мотоциклів та квадроциклів

"Через проблеми зі зв’язком, іноземці заблукали, втратили орієнтування на місцевості і незчулися, як опинилися на території України", - пояснили прикордонники.

Справи було скеровано до суду. Згодом, в порядку реадмісії, іноземців повернуть до Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини: