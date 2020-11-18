Від початку запровадження в Україні карантину через пандемію коронавірусу до судів надійшло понад 50 тис. протоколів щодо його порушення.
Про це повідомляє портал «Судова влада України».
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Зазначається, що з них 3839 надійшли повторно, було повернуто судами 8 597 протоколів, у тому числі через неналежне оформлення – 8 131.
При цьому наголошується, що лише близько 4% протоколів по «карантинній» статті Кодексу про адміністративні правопорушення призвели до накладення штрафу на винних у порушенні карантинних норм.
У судах було розглянуто лише кожен другий протокол – 26 429, по розглянутих протоколах було накладено адміністративні стягнення стосовно 2 171 порушника. Станом на 17 листопада не розглянутими судами лишилися 15 568 протоколів.
Найбільше адміністративних стягнень до порушників карантину було застосовано у Києві – 296, Одеській області – 255 та Дніпропетровській – 195.
Найменше порушників карантину оштрафували у Миколаївській області – всього 16.
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