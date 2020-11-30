Модзелевський був вірянином та у фільмах часто грав ролі священнослужителів.

У Києві від коронавірусу помер український актор театру і кіно Олег Модзелевський. Йому було 66 років.

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Олег Модзелевський: що відомо про актора

Олег Модзелевський народився в 1954 році. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У 1995 році отримав спеціальність «кінооператор».

З 2007 року працював у Театрі сатири при Центрі творчих ініціатив у Києві. Захоплювався живописом і фотографією.

Модзелевський був вірянином і у фільмах часто грав ролі священнослужителів. Зокрема, зіграв батюшку в серіалі «Порох і дріб», священика – в серіалі «Я подарую тобі світанок», ченця – у фільмі «Биття серця».

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Автор: УНІАН