Два дні тому у Петра Порошенка померла теща.

Порошенко попрощався зі своєю тещею Людмилою Переведенцевою, яка померла від коронавірусу.

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"Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне",- написав на своїй сторінці у Facebook екс-президент.

У Петра Порошенка померла теща

У екс-президента України Петра Порошенка два дні тому померла теща Людмила Переведенцева.

Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини хворіла на коронавірус.

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Раніше на коронавірус перехворів сам Порошенко. Позитивний тест він отримав 29 вересня. Марина Порошенко розповідала, що у нього двостороннє запалення легенів, він у лікарні. 13 жовтня Порошенко показав негативний тест на COVID-19.

16 червня поточного року помер батько Петра Порошенка Олексій Іванович.

20 серпня 2020 року помер батько Марини Порошенко Анатолій Переведенцев.

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Автор: Катерина Лиманська