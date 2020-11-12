Людмила Переведенцева хворіла на коронавірус / фото Петро Порошенко, Facebook

Порошенко попрощався зі своєю тещею Людмилою Переведенцевою, яка померла від коронавірусу.

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"Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне",- написав на своїй сторінці у Facebook екс-президент.

У Петра Порошенка померла теща

У екс-президента України Петра Порошенка два дні тому померла теща Людмила Переведенцева.

Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини хворіла на коронавірус.

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Автор: Катерина Лиманська