Людмила Переведенцева хворіла на коронавірус / фото Петро Порошенко, Facebook
Порошенко попрощався зі своєю тещею Людмилою Переведенцевою, яка померла від коронавірусу.
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"Дякую усім, хто прийшов попрощатися з Людмилою Миколаївною. Усім, хто разом із усією нашою родиною зараз молиться, щоб Господь прийняв її світлу душу у Царство Небесне",- написав на своїй сторінці у Facebook екс-президент.
У Петра Порошенка померла теща
У екс-президента України Петра Порошенка два дні тому померла теща Людмила Переведенцева.
Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини хворіла на коронавірус.
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