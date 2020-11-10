Раніше Порошенко повідомив, що Людмила Переведенцева хворіє на коронавірус.

У екс-президента України Петра Порошенка померла теща Людмила Переведенцева.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...", - написав екс-президент.

"Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - додав він.

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Раніше Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини хворіє на коронавірус.

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Раніше на коронавірус перехворів сам Порошенко. Позитивний тест він отримав 29 вересня. Марина Порошенко розповідала, що у нього двостороннє запалення легенів, він у лікарні. 13 жовтня Порошенко показав негативний тест на COVID-19.

16 червня поточного року помер батько Петра Порошенка Олексій Іванович.

20 серпня 2020 року помер батько Марини Порошенко Анатолій Переведенцев.

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Автор: Олександр Топчій