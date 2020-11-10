У Петра Порошенка померла теща / фото УНІАН, Микола Лазаренко

У екс-президента України Петра Порошенка померла теща Людмила Переведенцева.

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...", - написав екс-президент.

"Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - додав він.

Читайте такожВ Україні за добу знову понад 10 тисяч інфікованих COVID-19 (виправлено)

Раніше Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини хворіє на коронавірус.

Інші новини за темою

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій