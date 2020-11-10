У екс-президента України Петра Порошенка померла теща Людмила Переведенцева.
Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні - тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять...", - написав екс-президент.
"Дорогі наші батьки, молимо Бога за ваш спокій у Царстві Небесному, а нам хай дасть сил подолати невимовний біль розставання", - додав він.
Читайте такожВ Україні за добу знову понад 10 тисяч інфікованих COVID-19 (виправлено)
Раніше Порошенко повідомив, що мати його дружини Марини хворіє на коронавірус.
Інші новини за темою
- Раніше на коронавірус перехворів сам Порошенко. Позитивний тест він отримав 29 вересня. Марина Порошенко розповідала, що у нього двостороннє запалення легенів, він у лікарні. 13 жовтня Порошенко показав негативний тест на COVID-19.
- 16 червня поточного року помер батько Петра Порошенка Олексій Іванович.
- 20 серпня 2020 року помер батько Марини Порошенко Анатолій Переведенцев.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram