Конфліктологи радять не сперечатися з порушниками.

Українцям розповіли, як потрібно реагувати на порушення карантину іншими людьми, зокрема - перебування без маски.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на слова опитаних експертів.

Психологи кажуть, через емоційну напругу в суспільстві в Україні почастішали інциденти з відсутністю маски та небажанням її вдягати.

"Люди перебувають у підвищеному емоційному стані. І у багатьох це викликає дві реакції: депресія, занурення в себе. Другий стан – агресивний, багато назовні", - соціальний психолог зазначає Ігор Гусєв.

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Конфліктологи радять не сперечатися з людьми, які свідомо порушують норми карантину. Якщо хочеться зробити зауваження - краще промовчати.

"Все незвичне викликає напругу. Ви маєте це враховувати, коли виходите у магазин, до транспорту тощо. Інше питання, що вирішує людина, коли бачить іншу без маски. Я би пропонувала повідомляти про це жестами. Наприклад, показувати. Не треба кричати, тому що через маску погано чутно", - говорить медіатор Анна Валенса.

Інциденти через відсутність маски в Україні

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Автор: Юрій Годован