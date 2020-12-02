Українцям розповіли, як потрібно реагувати на порушення карантину іншими людьми, зокрема - перебування без маски.
Про це повідомляє ТСН із посиланням на слова опитаних експертів.
Психологи кажуть, через емоційну напругу в суспільстві в Україні почастішали інциденти з відсутністю маски та небажанням її вдягати.
"Люди перебувають у підвищеному емоційному стані. І у багатьох це викликає дві реакції: депресія, занурення в себе. Другий стан – агресивний, багато назовні", - соціальний психолог зазначає Ігор Гусєв.
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Конфліктологи радять не сперечатися з людьми, які свідомо порушують норми карантину. Якщо хочеться зробити зауваження - краще промовчати.
"Все незвичне викликає напругу. Ви маєте це враховувати, коли виходите у магазин, до транспорту тощо. Інше питання, що вирішує людина, коли бачить іншу без маски. Я би пропонувала повідомляти про це жестами. Наприклад, показувати. Не треба кричати, тому що через маску погано чутно", - говорить медіатор Анна Валенса.
Інциденти через відсутність маски в Україні
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