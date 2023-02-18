На це вже спрямовано 5,5 млрд гривень.

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПЛ) надійдуть найближчим часом. На це в Міністерстві соціальної політики вже виділили 5,5 мільярда гривень.

Такою інформацією поділився прес-центр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на офіційній сторінці на Facebook. У повідомленні сказано, що на гарячі лінії відомства надходили численні звернення щодо затримки виплат внутрішньо переміщеним особам. Віце-прем'єр Ірина Верещук відправила запит до Мінсоцполітики щодо виділення коштів на цю ціль. Вона отримала відповідь, що на виплати вже спрямували 5,5 мільярда гривень.

Одночасно в Державній казначейській службі заявили про пріоритет у фінансуванні першочергових соцвиплат. Однак кошти для ВПО теж надійдуть найближчим часом. Надалі вся інформація про виплати для внутрішньо переміщених осіб, що надходить від Мінсоцполітики, буде публікуватися на сайті Міністерства реінтеграції.

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Внутрішньо переміщені особи в Україні: остання інформація

Як повідомили в Міністерстві реінтеграції, станом на кінець січня на обліку перебувало близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Виплати для них продовжуються автоматично.

Грошова допомога від держави становить: 3 тисячі грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі грн для решти.

Кабмін в середині січня продовжив виплати роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. На це виділили 308 мільйонів грн з бюджету.

Верещук вважає, що нової масової хвилі біженців в західні області України не буде. Однак планова евакуація з прифронтових регіонів триває.

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