Повернення карантину. Чому не варто залякувати людей

Володимир Курпіта

З точки зору класичної епідеміології, обмежувальні заходи є ефективними, коли вони впроваджені на весь період, поки вірус циркулює в популяції. Оскільки вчені всього світу зараз говорять, що вірус буде циркулювати, щонайменше, два роки, а, може, й більше, то обмежувальні заходи не будуть панацеєю, адже вони будуть пригнічувати і соціальне життя, й економіку країни. Система охорони здоров’я споживає кошти, які заробляють інші сфери. Якщо всі галузі, бізнес будуть стояти, то системі охорони здоров’я не буде, на що існувати. Тож усі уряди світу наразі шукають якісь механізми, яким чином можна було б справитися з ситуацією.

Нам потрібно змінити поведінку громадян. Без цього ми не зможемо два роки то оголошувати, то скасовувати обмежувальні заходи. Це призведе до суттєвого хаосу.

На жаль, чіткої стратегії щодо того, яким чином буде залучена первинна медична ланка, немає. Вона до цього часу не використовувалась на повну, щоб своєчасно виявляти контактних осіб і щоб вони залишалися вдома

На мою думку, перше, що потрібно зробити, - пояснити людям, що з послабленням карантину у нас, на жаль, буде підвищуватись захворюваність. І через це нам потрібно нагадати кожному громадянину про його особисту відповідальність, зокрема, щодо дотримання соціальної дистанції, використання масок, дезінфекції рук тощо. Але важливо не тільки нагадувати, а й показувати своїм прикладом це кожен день. Таким чином у людей сформується парадигма стосовно необхідності та доцільності дотримання цих заходів.

Також слід зазначити, що більш жорсткі обмежувальні заходи можуть бути використані повторно, якщо буде критичне навантаження на систему охорони здоров’я. І тут питання не у кількості нових виявлених випадків, а саме про кількість ліжок, які зараз виділені для хворих на ковід. На жаль, чіткої стратегії щодо того, яким чином буде залучена первинна медична ланка, немає. Вона до цього часу не використовувалась на повну, щоб своєчасно виявляти контактних осіб і щоб вони залишалися вдома.

А ось залякувати людей не варто. Адже рівень соціального невдоволення і певного скепсису в суспільстві достатньо високий. Подолати це можна, спілкуючись з громадянами. Важливо знайти канали комунікацій. Чітко давати вербальні й невербальні повідомлення. Всі втомилися від просто сухих цифр, які озвучує міністр щоранку. Тож варто було б повторити ті меседжі, які були на початку кампанії з подолання пандемії.

Суспільство не слід залякувати. Адже це призводить до появи прецедентів, коли вже заперечується існування самого вірусу

Невербальні повідомлення - це, наприклад, коли відбувається засідання Уряду, а прем’єр перебуває у закритому приміщенні тривалий час, слід все ж показати, що це приміщення гарно провітрюється, що урядовці роблять перерви, щоб продезінфікувати його. Звісно, маски, після відомої поїздки до Хмельницького, вже стали мемом. Але людям все одно варто показувати, що це надзвичайно важливо.

У цьому сенсі також надзвичайно важливо відмовитися від популістичних заяв, озвучення непідтверджених даних, бути максимально обережними в меседжах, які йдуть у суспільство. І дійсно використовувати різні моделі. А, щоб задовольнити потреби різних аудиторій, можна долучати до кампанії лідерів думок, кумирів, акторів і т.д…

Суспільство не слід залякувати. Адже це призводить до появи прецедентів, коли вже заперечується існування самого вірусу. Хоча насправді хвороба є, вона дуже серйозна і має дуже серйозні наслідки, навіть якщо людина одужала.

Володимир Курпіта, лікар-інфекціоніст, колишній генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ

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