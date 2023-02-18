Угорський прем'єр запрошений до Києва для обговорення спірних питань у відносинах України та Угорщини.

Президент Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відвідати з візитом Україну. Раніше озвучену угорськими ЗМІ інформацію підтвердив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю Крим.Реалії.

За його словами, 9 лютого під час поїздки до Брюсселя Зеленський зустрічався з Орбаном у колі ще кількох європейських лідерів.

"І дійсно, прем'єр-міністр Угорщини першим підійшов до Президента України і потиснув йому руку", – заявив Жовква.

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В ході цієї короткої зустрічі Зеленський обговорив з Орбаном питання євроінтеграції України і "почув конструктив" у відповідь.

"Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, до Києва. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і в тому числі ті, що хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", – сказав Жовква.

Відносини України та Угорщини

Уряд Орбана на словах засудив російську агресію проти України і формально підтримав Україну. Водночас Будапешт неодноразово блокував або затягував введення жорстких санкцій щодо Росії.

Згодом Орбан критикував санкційні обмеження проти Росії і закликав їх повністю скасувати. За його словами, Європа нібито страждає від санкцій більше, ніж Росія.

Також Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

При цьому Угорщина продовжує демонстративно підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Білоруссю, роблячи вигляд, що це якось допоможе припинити війну.

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