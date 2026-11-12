Путін запропонував організувати гуманітарну операцію в Костянтинівці: в ОП відповіли

Україні варто дізнатися подробиці цієї пропозиції, наголосив Литвин.

Кремлівський диктатор Володимир Путін запропонував організувати гуманітарну місію з Костянтинівки на Донеччині за досвідом Олешків. Про це він заявив під час спільної пресконференції з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Кремлівський диктатор під час цієї розмови заявив про те, що РФ нібито повністю контролює Костянтинівку і готова забезпечити безпеку гуманітарної місії. Він також заявив, що в місті лишається до 500 цивільних і що російським окупантам треба до 5 діб на розмінування міста.

Крім того, Путін запросив іноземні ЗМІ, зокрема американські, відвідати гуманітарну місію в Костянтинівці. А організацію цієї місії він запропонував покласти на Уповноважених з прав людей України та РФ.

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Коментуючи ці заклики, радник із питань комунікацій президента України Дмитро Литвин натякнув на те, що РФ хоче використати цю місію для власних військових цілей.

"Враховуючи, що в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці. Але треба зʼясувати всі деталі", – заявив Литвин в розмові з журналістами.

Зауважимо, що за даними української сторони, а також OSINT-аналітиків DeepState, РФ наразі не контролює Костянтинівку. Зокрема на мапі DeepState відображено, що ворог утримує лише частину східних та південно-західних околиць міста. Тоді як значна частина міста перебуває в сірій зоні. Ще частина – під контролем Сил оборони України.

Як РФ використала перемирʼя в Олешках

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія використала перемирʼя в Олешках для того, аби провести приховану ротацію своїх військ у цьому регіоні. За словами президента, командування ЗСУ вже готує пропозиції щодо захисту мирних жителів на Херсонщині на тлі цього.

Військовий оглядач Денис Попович відзначав, що оскільки РФ вдалося завести додаткову живу силу в район Олешків – ворог може спробувати перетнути річку Дніпро в цьому регіоні, аби загрожувати правобережжю Херсонщини. За словами фахівця, таким чином ворог може загрожувати і безпосередньо Херсону.

Водночас після місії в Олешках уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець аявляв, що формат такого перемирʼя може поширитися й на інші регіони. За його словами, наразі Україна та РФ обговорюють такий варіант.

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