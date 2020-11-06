Водночас Міністерство охорони здоров'я розглядає питання щодо введення додаткових обмежень на певний період.

Кабінет міністрів наразі не розглядає питання введення тотального карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

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"Я ще раз хочу наголосити. Уряд не розглядає зараз введення тотального карантину. Дійсно, Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість ведення додаткових обмежень на певний період для розірвання ланцюгу захворювань. Це не буде повна і постійна заборона. Наприклад, ми говоримо про посилення відповідальності за неносіння масок", - зазначив Шмигаль.

Що передувало?

4 листопада комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити закон щодо штрафів за перебування без маски в громадських місцях.

Йдеться про урядовий законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№ 3891).

Ним передбачено, що перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

У МОЗ розглядають питання запровадження «години для літніх людей» в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, планується рекомендувати суб’єктам господарювання запровадити окремий час для обслуговування осіб за 60 років - з 10:00 до 12:00. Така рекомендація не означатиме заборони людям похилого віку відвідувати магазини в інший час, але вона повинна спонукати людей до 60 років не відвідувати магазини та аптеки в період з 10:00 до 12:00.

Крім того, МОЗ пропонує в червоних зонах епідемічної небезпеки дозволити працювати магазинам, але з 7:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

Також Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України та заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Коронавірус: важливо знати кожному

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Автор: Леся Лещенко