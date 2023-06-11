Ще 21% приміщень можуть бути укриттями після належного облаштування.

У Київській міській держадміністрації прокоментували результати позапланової перевірки захисних споруд столиці - 65% визнані придатними, прицьому з них лише 15% в ідеальному стані і без жодних зауважень. Про це йдеться у Telegram КМДА.

"Придатними є 3041 об'єкт, тобто 65%, ще 973 (21%) – можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідає технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, – 641 (14%)", - повідомляють у міській адміністрації.

Загалом міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували усі 4655 укриттів та сховищ.

"Ми отримали від Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України фінальні результати перевірки, що тривала 10 днів: 65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% – взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги", – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він додав, що ситуація з непридатними укриттями та укриттями, що потребують облаштування, в розрізі сфер управління виглядає наступним чином: 53% (або 851 об'єкт) – відносяться до сфери управління районних у місті держадміністрацій, 35% (або 575 об'єктів) – відносяться до приватної форми власності, 11% (170 об'єктів) – відносяться до державної сфери управління, 1% (18 об'єктів) – відносяться до сфери управління КМДА.

Ситуація з перевіркою укриттів у Києві

Як повідомляв УНІАН, вчора міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін у Telegram повідомив, що у Києві завершили перевірку укриттів і згідно з її результатом, тільки 15% з них придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок, зазначив він.

2 червня президент Володимир Зеленський доручив Камишіну провести повну ревізію захисних споруд у Києві, а міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку - по всій Україні. Це рішення стало наслідком трагедії, коли 1 червня в столиці під час повітряної тривоги біля одного з укриттів в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і дитина - вони не змогли сховатися через зачинені двері укриття.

Наразі в додатку "Київ Цифровий" вже функціонує сервіс зворотнього звʼязку щодо стану укриттів, через який кияни можуть подавати скарги.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що місто минулого та цього року виділило 1,2 млрд грн на облаштування, ремонт укриттів.

Також Кличко пообіцяв відбирати у приватних власників приміщення укриттів у разі незабезпечення доступу до цих об’єктів та їх неналежного стану.

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