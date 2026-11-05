Родина купила занедбану хату в селі та була шокована цінами на ремонт (відео)

Господарка розповіла, скільки їй коштував новий дах у будинку та розкрила вартість інших витрат.

Українська родина придбала хату у селі Велика Хайча, що на Житомирщині, та одразу розпочала ремонт: власниця будинку Юлія розповіла, як просувається перевтілення будинку та шокувала мережу цінами відновлення помешкання. Про це вона розповіла у дописах у TikTok.

Юлія з чоловіком придбала будинок у червні. Господарка розповіла, скільки їй коштував новий дах у будинку та розкрила вартість інших витрат.

"За роботу майстрам заплатили 102 тисячі гривень. Загалом новий дах площею 152 квадратних метри обійшовся нам у 258 тис. грн (за $5 тис.)", - зазначила жінка.

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За її словами, разом із цим 93 тис. грн коштували такі матеріали, як метал, вітрові планки, підкови, саморізи та цвяхи, а ще 20 тис. грн коштував ремонт фронтонів. Крім того, подружжя відновило стару піч: на це довелося витратити 45 тис. грн.

В коментарях користувачі зауважили, що така ціна ремонту лише зовнішніх робіт коштує дорого.

Цікаво, що коли Юлія придбала будинок, він перебував у занедбаному стані, бо у хаті ніхто не жив тривалий час. Нині ж нові власники вже привели до ладу подвір'я та продовжують ремонт всередині хати.

Купівля хати в селі

Раніше пара з Києва вирішила переїхати в село та придбала там старий будинок. Про це розповіла власниця в своїх соцмережах. За словами власниці, зараз хата більше схожа на сарай, однак це не було несподіванкою - вони розуміли, що дешевше житло потребуватиме чимало роботи.

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