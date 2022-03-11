Український суд дозволив заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу Маргариту Симоньян.

Офіс генпрокурора оголосив підозру російській пропагандистці, головному редактору Russia Today Маргариті Симоньян.

Відповідне рішення затвердив слідчий суддя, повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Таким чином, український суд дозволив вас, Маргарита Семенівна, заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - написала Венедіктова.

За її словами, українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення Симоньян у міжнародний розшук.

"На думку української прокуратури і посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - додала Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет Міністрів схвалив і вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо безстрокового застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до фізичних і до юридичних осіб Російської Федерації. Серед інших, санкції пропонується ввести проти Маргарити Симоньян.

Вас також можуть зацікавити новини: