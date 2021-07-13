Молоді люди стверджували, що виступають за мир, розмахуючи прапором країни-агресора.

У центрі Києва група молодих людей розпивала алкоголь, розмахуючи російським прапором.

Як пише один зі столичних телеграм-каналів, інцидент стався в самому центрі міста на Майдані Незалежності.

Автор відео підійшов до них з обуренням і вимогами прибрати прапор країни агресора, на що отримав відмову й агресію у відповідь.

"Якого окупанта?... Ми брати, мир, ми не за війну, ти розумієш? Ми за мир!",- заявила йому одна з дівчат.

На уточнюючі питання, чи є вони громадянами України, молоді люди відповіли ствердно, заявивши, що вони приїхали з Херсона як "туристи". Автор ролика іронічно запитав, чи вітається в Херсоні "русский мир", на що дівчина відповіла, що "він вітається скрізь".

На аргументи про агресію Росії щодо України "туристи" твердили, що вони виступають за мир. На записі добре видно, що "херсонці" перебувають у стані алкогольного сп'яніння, найбільше з них п'яний молодий хлопець.

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"Ми не за війну, ти розумієш? Ми за дружбу!",- навперебій твердили вони.

Примітно, що разом з російським прапором вони тримали український. У підсумку прапор РФ був порваний, а його власників попередили про відповідальність за використання символіки країни-агресора.

Детальніше дивіться на відео:

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Автор: Іван Бойко