В окупованому Енергодарі (Запорізька область) рятувальники місцевої пожежної частини вийшли на масштабний протест через викрадення росіянами начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
Про це пише мер міста Віталій Орлов у своєму Телеграм-каналі, публікуючи відео з місця події.
На кадрах видно, що рятувальники їздили містом з увімкненими сиренами, а потім зупинилися біля пожежної частини.
Як повідомляють місцеві мешканці, окупанти пригнали до міста військову техніку з Запорізької АЕС для розгону протестувальників.
Що цьому передувало
Про викрадення Віталія Трояна стало відомо 18 травня. Близько опівдня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у Трояна. Після чого опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку. "Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами РФ", - писав напередодні міський голова.