Напередодні окупанти викрали начальника місцевої пожежної частини.

В окупованому Енергодарі (Запорізька область) рятувальники місцевої пожежної частини вийшли на масштабний протест через викрадення росіянами начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Про це пише мер міста Віталій Орлов у своєму Телеграм-каналі, публікуючи відео з місця події.

На кадрах видно, що рятувальники їздили містом з увімкненими сиренами, а потім зупинилися біля пожежної частини.

Як повідомляють місцеві мешканці, окупанти пригнали до міста військову техніку з Запорізької АЕС для розгону протестувальників.

Що цьому передувало

Про викрадення Віталія Трояна стало відомо 18 травня. Близько опівдня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук у Трояна. Після чого опечатали кабінет і вивезли його у невідомому напрямку. "Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами РФ", - писав напередодні міський голова.

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