Послугами салонів краси у вихідні дні не можна буде скористатися.

Під час карантину вихідного дня в Україні, який діятиме з 14 по 30 листопада, в суботу та неділю салони краси працювати не будуть.

Про це УНІАН повідомили на гарячій лінії МОЗ. Там зазначили, що на вихідних працюватимуть тільки перераховані раніше міністерством заклади.

Раніше 12 листопада на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що карантин вихідного дня передбачає, що в суботу та неділю працюватимуть тільки транспорт, магазини, що торгують харчовими продуктами, кормами, медичними виробами, аптеки, обмінні пункти та фінансові установи, автозаправні станції (за винятком зон харчування).

Все інше, наголосив він, — спортивні зали, фітнес-центри, заклади культури, ТРЦ, магазини, що торгують непродовольчими товарами, будуть закриті. Читайте такожУ ще одному обласному центрі вирішили не впроваджувати карантин вихідного дня (відео)

Карантин вихідного дня в Україні: що відомо

11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення з 14 листопада карантину вихідного дня.

У вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, буде заборонена діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзал,

фітнес-центрів,

установ розміщення, в тому числі готелів (крім тих, які виконують соціальні функції).

З 10 до 12 годин визначаються пріоритетними годинами для обслуговування пенсіонерів.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

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Автор: Ольга Робейко