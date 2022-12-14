Правоохоронці знайшли зброю, георгіївські стрічки та російські прапори.

Служба безпеки провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.

"У результаті слідчо-оперативних дій знайдено зброю, георгіївські стрічки і прапори країни-агресора. Крім того, виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них окупанти закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні", - йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

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Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Як зазначили в СБУ, наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.

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