ВАКС почав обирати запобіжний захід фігуранту справи 'Карфаген' Дуці

Фігурант готовий надавати будь-яке сприяння слідству та запевнив, що не збирається тікати за кордон.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) почав обирати запобіжний захід першому заступнику керівника Департаменту захисту національної державності СБУ та фігуранту справи "Карфаген" Сергію Дуці.

Як передає кореспондент УНІАН, на запитання журналістів Дука спочатку не відповідав, але потім заявив, що прокурор САП навмисно затягує розгляд клопотання щодо застосування запобіжного заходу.

Також він відмовився коментувати вручену йому підозру та заявив, що його кримінальне переслідування це помста з боку директора НАБУ.

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"Я готовий надавати будь-яке сприяння слідству. Я не збираюсь тікати за кордон", - сказав Дука.

За його словами, застава у 100 млн грн для нього рівнозначна триманню під вартою без альтернативи.

Крім того, Дука зазначив, що бійці "Альфи" вступили у конфлікт з спецпризначенцями НАБУ, бо він - особа, що охороняється, і "Альфа" відреагувала на сигналізацію про порушення периметру його помешкання. Він стверджує, що близько 05:20 детективи НАБУ намагалися перелізти через паркан будинку, де він проживає, після чого спрацювала охоронна система.

Він розповів, що бійці "Альфи", які його охороняли, лише приблизно за годину з'ясували, що це працівники НАБУ. Дука запевняє, що впустив би детективів, якби ті зв'язалися з ним через хвіртку й повідомили про ухвалу на обшук.

Затримання Дуки – що відомо

Як повідомляв УНІАН, Дуку затримали представники Національного антикорупційного бюро України 4 листопада. Затримання відбулося на тлі оприлюднення Національним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою інформації про викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.

Згодом стало відомо, що очільник СБУ Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування НАБУ в рамках операції "Карфаген".

Зазначалося, що СБУ надає повну підтримку та сприяє усім необхідним процесуальним діям у зазначених кримінальних провадженнях.

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