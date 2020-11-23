Для цього потрібно просто надягнути маску після прохання поліції.

Штрафи за відсутність або неправильне носіння захисної маски поліцейські накладатимуть лише у разі відмови людини виправити правопорушення.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко, пише "Обозреватель".

"За неправильне носіння маски можна буде виписувати штраф уже на місці, але я думаю, що наші громадяни з розумінням віднесуться до цієї процедури і після попереджень поліцейських будуть одягати маску, і тоді штраф їм не буде загрожувати", – сказав він.

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"Якщо це злісний порушник, звичайно, треба буде його карати. Якщо є невиконання закону, далі будуть відповідні наслідки", - додав радник міністра.

Крім поліції, право накладати штрафи за неносіння маски мають також місцеві органи влади та державна епідеміологічна служба.

"Але хотілося б, щоб вони так само більше займалися попередженням, а не карали. Хоча, якщо не доходитиме мирними шляхами, то доведеться карати", – сказав Мартиненко.

Штрафи за неносіння масок: що відомо

19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях. Раніше його ухвалила Верховна Рада.

Згідно з документом, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) на обличчі каратимуть штрафами від 170 до 255 гривень.

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Автор: Юрій Годован