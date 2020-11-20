В суботу та неділю правоохоронцы проводитимуть рейди щодо дотримання суб’єктами господарювання рішення уряду про карантин вихідного дня.

Відзавтра в Україні діятимуть нові санкції за порушення карантину у вигляді штрафів до 255 грн для осіб, що не носять захисні маски.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

«Відповідно до нововведень, поліцейські тепер можуть не лише складати адміністративні протоколи за порушення карантину, а й на місці виносити рішення стосовно фізичних осіб, котрі перебувають у громадських будівлях чи транспорті без вдягнутих масок або респіраторів. Але першочергово поліцейські діятимуть превентивно, тобто спершу зроблять зауваження. І лише у випадку відмови будуть документувати дії правопорушника», - пояснив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Також у поліції повідомили, що в суботу та неділю поліцейські на території держави проводитимуть рейдові перевірки, аби проконтролювати дотримання суб’єктами господарювання рішення уряду щодо карантину вихідного дня.

"Поліція закликає всіх дотримуватися встановлених правил карантину, адже вони покликані зберегти життя та здоров’я громадян і стримати поширення коронавірусної інфекції на території України", - йдеться в повідомленні.

Штрафи за неносіння масок в Україні: що відомо

6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

За перебування у громадських будівлях, транспорті під час дії карантину без респіраторів або масок, що закривають ніс та рот, загрожує штраф до 255 грн.

19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 1000-IX.

Документ доповнює статтю 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення частиною другою, яка передбачає накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без надягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, зокрема й виготовлених самостійно.

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Автор: Надя Пришляк