Депутат нагадав, що у альтернативному до ухваленого сьогодні закону про штрафи за неносіння масок пропонувалося також встановити, що якщо працівники держустанов, в тому числі, народні депутати, порушують масковий режим, то вони мають за це підвищену відповідальність.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський розповів, як можна буде притягувати до відповідальності депутатів за неносіння маски.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Депутат нагадав, що у альтернативному до ухваленого сьогодні закону про штрафи за неносіння масок пропонувалося також встановити, що якщо працівники держустанов, в тому числі, народні депутати, порушують масковий режим, то вони мають за це підвищену відповідальність.

"Я бачу можливим притягнення народних депутатів за неносіння маски в залі Верховної Ради... Яким чином це забезпечити? Це можна, наприклад, спікер робить відповідне зауваження людині. Якщо людина не реагує, офіційне відео у Верховній Раді фіксує порушення депутатом режиму носіння масок, а Верховна Рада є громадською спорудою. І тоді поліція може на виході з Верховної Ради вручити протокол такому народному депутату", - сказав Монастирський.

Єдиним питанням, за його словами, залишається те, що згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, постанова про притягнення до відповідальності складається на місці вчинення правопорушення.

"Оскільки поліція не має доступу в зал Верховної Ради, - тут є от у мене питання чисто практичне", - зауважив голова комітету.

Штрафи за неносіння масок: як працюватиме закон

6 листопада Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню COVID-19 (№ 3891).

За це рішення, без обговорення та з подальшим внесенням техніко-юридчних правок, проголосували 262 народних депутата із 344 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом, зокрема встановлюється, що перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 255 грн).

Крім того, законом передбачається реалізація повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про такі адміністративні правопорушення, а також реалізація повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про таке адмінправопорушення.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

4 листопада на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності міністр охорони здоров'я Максим Степанов, говорячи про положення законопроекту № 3891, зауважив, що "штраф може стягуватися на місці вчинення адміністративного порушення виключно за допомогою безготівкових платіжних пристроїв".

Накладати такий штраф можуть органи внутрішніх справ, Національна поліція, уповноважений орган охорони здоров'я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування, додав Степанов. Водночас, за його словами, рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити протягом 10 днів.

Після ухвалення закону перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав застосовувати заходи адміністративного впливу до депутатів, які не носять маски.

"Я дуже радий, що ми проголосували цей законопроект. І відтепер я особисто вважаю, що люди, народні депутати, які будуть знаходитися в залі Верховної Ради України без масок, - вони демонструють або впертість, або зверхність до тільки що прийнятого закону, або відсутність інстинкту самозбереження. Тому я дуже прошу застосовувати до них заходи адміністративного пливу", - наголосив Стефанчук.

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Автор: Тетяна Поляковська