Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, але все марно.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував трагедію у лікарні міста Жовква на Львівщині, де через відключення електрики в реанімації померли двоє хворих, підключених до апаратів ШВЛ.

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У коментарі «Українській правді» Тимошенко визнав, що через відсутність електропостачання в лікарні на Львівщині померли люди.

За його словами, коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, які спеціально передбачені для таких випадків, не увімкнулися.

Медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легень вручну, за допомогою дихальних мішків, намагаючись замінити дію апаратів ШВЛ. Проте оскільки стан хворих був важкий, їх не вдалося врятувати. Електропостачання було відсутнє близко однієї години.

"Ця ситуація коштувала двох людських життів. Це неприпустимо й таке не має повторитися. Всі лікарні під час пандемії мають бути готовими до таких позаштатних ситуацій. Будемо розбиратися та робити кадрові висновки, зокрема й на рівні райдержадміністрації", - зазначив Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жовква Львівської області двоє людей померли через відключення електрики та припинення роботи апаратів ШВЛ. Інцидент розслідують правоохоронці.

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Автор: Дмитро Захаров