Суд випустив із СІЗО останнього фігуранта гучної справи 'Мідас'

Колишньому раднику ексміністра енергетики Ігорю Миронюку, який фігурує у гучній справі "Мідас" під іменем "Рокет", пом'якшили запобіжний захід, випустивши зі слідчого ізолятора під домашній арешт.
Про це повідомили в громадській організації Transparency International Ukraine із посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду.
"Сідчий суддя підтримав клопотання та застосував до Миронюка цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні.
Тепер він зобов’язаний перебувати вдома під арештом і дотримуватися покладених обов'язків, зокрема носити електронний браслет.
Зазначається, що причиною такого рішення стало закінчення максимального строку тримання під вартою під час розслідування.
Хто й коли з фігурантів "Мідаса" виходив із СІЗО
Варто зазначити, що Миронюк став останнім фігураннтом справи "Мідас", який вийшов із СІЗО. Решту суди вже давно випустили.
- Так, один з основних фігурантів Герман Галущенко під 150 млн грн застави, вийшов із СІЗО 29 червня 2026 року.
- За Олексія Чернишова дві приватні особи внесли 51,6 млн грн застави і він вийшов із СІЗО 19 листопада 2025 року.
- Дмитро Басов ("Тенор") під 40 млн грн застави, вийшов із СІЗО 25 грудня 2025 року.
- За Ігора Фурсенка ("Рьошик") внесли 95 млн грн застави і він вийшов із СІЗО 25 листопада 2025 року.
- Леся Устименко під 25 млн грн застави та Людмила Зоріна - під 12 млн грн застави вийшли із СІЗО ще у листопаді 2025 року.
Окремо варто нагадати, що Тимур Міндіч та Олександр Цукерман перебувають за межами України та оголошені у розшук.Обидва залишили Україну до вручення підозр.
Справа "Мідас"
Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід Мирюнюку.
Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Також визначено заставу у розмірі 126 мільйонів гривень.
Миронюк, який був радником Германа Галущенка у період обіймання ним посади міністра енергетики, намагався знищувати документи. Зокрема, Миронюк, який також відомий за псевдонімом "Рокет", рвав документи, намагався їх приховати та викидав їх у вікно. Разом з документами за вікно він жбурнув свій мобільний телефон.
13 жовтня 2026 року ВАКС залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 млн грн.
Серед всіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже 1 рік.