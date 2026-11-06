Суд випустив із СІЗО останнього фігуранта гучної справи 'Мідас'

Миронюк, який фігурує у справі як "Рокет", відомий тим, що рвав документи, намагався їх приховати та викидав у вікно. Разом з документами у вікно він жбурнув і свій мобільний телефон.

Колишньому раднику ексміністра енергетики Ігорю Миронюку, який фігурує у гучній справі "Мідас" під іменем "Рокет", пом'якшили запобіжний захід, випустивши зі слідчого ізолятора під домашній арешт.

Про це повідомили в громадській організації Transparency International Ukraine із посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду.

"Сідчий суддя підтримав клопотання та застосував до Миронюка цілодобовий домашній арешт", - йдеться у повідомленні.

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Тепер він зобов’язаний перебувати вдома під арештом і дотримуватися покладених обов'язків, зокрема носити електронний браслет.

Зазначається, що причиною такого рішення стало закінчення максимального строку тримання під вартою під час розслідування.

Хто й коли з фігурантів "Мідаса" виходив із СІЗО

Варто зазначити, що Миронюк став останнім фігураннтом справи "Мідас", який вийшов із СІЗО. Решту суди вже давно випустили.

Так, один з основних фігурантів Герман Галущенко під 150 млн грн застави, вийшов із СІЗО 29 червня 2026 року.

За Олексія Чернишова дві приватні особи внесли 51,6 млн грн застави і він вийшов із СІЗО 19 листопада 2025 року.

Дмитро Басов ("Тенор") під 40 млн грн застави, вийшов із СІЗО 25 грудня 2025 року.

За Ігора Фурсенка ("Рьошик") внесли 95 млн грн застави і він вийшов із СІЗО 25 листопада 2025 року.

Леся Устименко під 25 млн грн застави та Людмила Зоріна - під 12 млн грн застави вийшли із СІЗО ще у листопаді 2025 року.

Окремо варто нагадати, що Тимур Міндіч та Олександр Цукерман перебувають за межами України та оголошені у розшук.Обидва залишили Україну до вручення підозр.

Справа "Мідас"

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2025 року ВАКС обрав запобіжний захід Мирюнюку.

Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Також визначено заставу у розмірі 126 мільйонів гривень.

Миронюк, який був радником Германа Галущенка у період обіймання ним посади міністра енергетики, намагався знищувати документи. Зокрема, Миронюк, який також відомий за псевдонімом "Рокет", рвав документи, намагався їх приховати та викидав їх у вікно. Разом з документами за вікно він жбурнув свій мобільний телефон.

13 жовтня 2026 року ВАКС залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 млн грн.

Серед всіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже 1 рік.

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