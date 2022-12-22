США готові надавати Україні підтримку для повної перемоги, територіальних компромісів не буде, кажуть в ОП.

Поїздка президента Володимира Зеленського до США показала, що Вашингтон остаточно утвердився в необхідності підтримувати Україну аж до поразки Росії. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, "США остаточно зафіксували базу" щодо чотирьох напрямків:

Росія має програти. Компромісів "території в обмін на псевдо/мир" не буде. Україна отримає всю необхідну військову допомогу. Максимально. Істерика Росії "поговоріть із нами" нікого не цікавить...

Переговори з Росією заради миру

Росія регулярно декларує готовність сісти за стіл переговорів із Україною задля досягнення миру. Однак українська влада вважає, що це не більше, ніж "димова завіса", оскільки РФ не має наміру серйозно обговорювати мир.

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На думку радника голови МВС України Вадима Денисенка, потрібно кілька місяців важких боїв, перш ніж РФ справді буде готова до мирних переговорів.

Тим часом, можливість припинення війни шляхом мирних переговорів розглядали під час зустрічі Зеленського і Байдена у Вашингтоні 21 грудня. У Білому домі бачать три моделі такого врегулювання, проте дві з них передбачають втрату Україною своїх територій.

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