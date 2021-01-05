За словами міністра, уряд сьогодні уточнить питання щодо торгівлі товарами побутової хімії під час посилення карантинних обмежень.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав категорії товарів, торгівля якими дозволена під час дії локдауну, що запланований на 8-24 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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«Я бачив цю інформацію, яка вчора з’явилась в мережі (щодо заборони на період січневого локдауну торгівлі низкою повсякденних товарів – УНІАН) – вона не є достовірною. І хотів би навести пункт постанови Кабміну, який регламентує карантин. Отже, чим дозволено буде торгувати, якими товарами в термін з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня 2021 року – це торгівля виключно товарами, які належать до продуктів харчуванням на торгівельних площах, не менше 60% яких призначено для торгівлі продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин», - заявив він.

Міністр зазначив, що торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватись лише зі здійсненням адресної доставки замовлень.

«Було ще питання щодо побутової хімії. Я думаю, що сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні уряду, щоб в усіх було розуміння», - додав Степанов.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

4 січня Американська торгова палата в Україні відзначила, що згідно з рішенням Кабінету міністрів, з 8 по 25 січня на всій території України забороняється торгівля будь-якими товарами, крім продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення, засобів гігієни та зв'язку, а також кормів, ветеринарних препаратів, насіння, засобів захисту рослин. Будь-які інші товари можна буде замовити лише з адресною доставкою.

"Американська торгова палата звертає увагу на те, що йдеться не лише про повне закриття спеціалізованих магазинів. З 8 січня навіть у супермаркетах буде заборонено продавати значну частину товарів повсякденного вжитку: побутову хімію та інструменти, одяг, пресу, лампочки, батарейки, дитячі товари для навчання. Для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів, згідно з рішенням уряду, супермаркети будуть змушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі", - йдеться в повідомленні.

На думку компаній-членів палати, таке рішення є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а також потенційно може призводити до виникнення конфліктних ситуацій у магазинах.

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Автор: Костянтин Гончаров