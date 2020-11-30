В Україні діє три крупні групи людей, які перетворили активістську правозахисну діяльність на дохідний бізнес.

Про це у блозі на Цензор.нет пише журналіст і блогер Сергій Іванов.

«Якщо скласти суб’єктивний рейтинг організацій, які надійно поставили активізм на бізнес-рейки, перша трійка виглядає наступним чином: "Стоп Корупції" Романа Бочкали, "Твердиня - Стоп Свавіллю" Сергія Северина та група екс-"свободівця" Ігоря Мірошниченка. Угруповання Бочкали - за фактом медіагрупа, об'єднана навколо проекту журналістських “розслідувань”. "Твердиня - Стоп Свавіллю", а також бійці Мірошниченко - радше організації прямої дії з власними бойовиками та акціоністами», - пише журналіст.

За його словами, найбільш ласі замовлення ці так звані активісти отримують з будівельного ринку.

«По-перше, цей ринок може собі дозволити затяжні та дорогі війни, по-друге, саме тут вони можуть забезпечити максимальну ефективність у суто прикладному контексті - наприклад, ламати паркани чи блокувати забудови. Замовниками таких акцій зазвичай виступають або конкуренти, або «смотрящие» за ринком, яким забудовник забув чи не схотів дати відкат», - зазначає Сергій Іванов.

Так, ГО "Твердиня" і "Стоп свавіллю" були засновані у 2016-2017 роках, і вони одночасно займаються і боротьбою із забудовниками, і навпаки – їхнім захистом від невдоволених мешканців. Вже з 2019 року обидві ГО зосередилися на будівництвах, системно переслідуючи одного з крупних забудовників і блокуючи всі його об’єкти за допомогою штатних бабусь-"підставок" для плакатів та транспарантів», - пише журналіст.

Активістською діяльністю заробляє і колишній депутат від ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко. Щоправда, він не створював окремої структури, яка б асоціювалася з ним, а ситуативно працює з різними групами активістів.

Так, за словами Сергія Іванова, Мірошниченко постійно потрапляє у скандали.

«У липні 2018 року власник девелоперської компанії "ZIM Capital Group" Заголюк публічно звинуватив Мірошниченка у вимаганні спочатку 200, а потім і 400 квадратних метрів в ЖК Parkland за "спокійну атмосферу на будмайданчику". У 2015 році однопартієць Володимир Тищенко в суді звинуватив Мірошніченка в тому, що він взяв грошей у забудовника на "Осокорках" і лобіював будівництво Валерія Хорошковського на Печерську. Цього року в здирництві Мирошниченка звинувачував депутат Кучеренко, а також забудовник "Інтергал-Буд"», - підкреслює Сергій Іванов.

Також розслідувач з’ясував, що у декларації Ігоря Мірошниченка майже все майно записане на сестру Тетяну. Нібито вона відкрила компанію «Ла террасса», що управляє однойменним рестораном на Подолі, а дружина Галина стала власницею готелю «Нивки Плаза».

Своєю чергою ГО «Стоп Корупції» позиціонує себе як журналістський проект борців з корупцією та незаконними будівництвами. Організація була створена в 2015 році Романом Бочкалою, Тарасом Лиликом та Богданом Хмельницьким. За свої послуги ці «журналісти», за даними Іванова, отримують від $5-10 тис, і їздять на дорогих автомобілях – у Романа Бочкали Range Rover, у його колеги Богдана Майданюка (Хмельницького) – Mercedes-Benz G-Class.

«З корупцією організація "бореться" максимально вибірково. Скажімо, вони активно атакують будівництво на вулиці Редутній або ресторан "Компот" на Поштовій площі, але скандальну "Патріотику на озерах", 43 висотки в зеленій зоні від банку "Аркада" вони активно захищали щонайменше два роки - з 2017 по 2019 р.р. Загалом "стопкорівці" зняли про "Патріотику" близько 30 хвалебних сюжетів, паралельно поливаючи брудом "Екопарк Осокорки"», - пише Іванов.

За словами журналіста, крім основних названих трьох груп є ще інші, менші структури. Наприклад, тандем екс-нардепа Юрія Левченка та його партнера по партії «Народовладдя» Святослава Кутняка.

Наостанок Сергій Іванов підсумував основні ознаки псевдоактивістів. Це нелогічний вибір об’єктів та їхня кількість, неспівставність доходів витратам, дружба із окремими представниками силових структур та діяльність, яка супроводжується скандалами і замовними новинами.

«Завдяки таким персонажам саме слово “активіст” набуло відверто негативної конотації, асоціюючись з хитрими та галасливими неокомсомольцями, які чинять різноманітний тиск на персон, які перебувають у сфері їхнього інтересу, та призводить до тотальної зневіри у громадянське суспільство», - підсумовує Сергій Іванов.

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Автор: УНІАН