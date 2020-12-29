Колишня чиновниця спробувала розповісти водію про наукові дослідження, однак той не захотів її слухати.

Колишня міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як їй з чоловіком довелося виходити з таксі після того, як водію не сподобалося їх прохання відкрити вікно.

Про це екс-чиновниця розповіла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вони попросили водія відчинити заднє вікно на два сантиметри, оскільки в таксі є ризик захворіти на коронавірус у випадку, якщо салон погано провітрюється. Супрун нагадала дані вчених, що вентиляційна система автомобіля не дозволяє повітрю циркулювати так само добре, як кілька відчинених вікон.

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"Виходячи з цієї інформації ми з Марком щоразу, як замовляємо таксі, просимо водіїв трохи відчинити хоча б одне вікно. Сьогодні вчинили так само - попросили опустити скло на одному вікні на 2 сантиметри нижче. Але водій сказав, що не хоче цього робити через те, що утвориться протяг. А він боїться захворіти. Тоді ми сказали йому, що від протягу не передаються небезпечні збудники хвороб, на відміну від задушливого повітря. Пробували розказати про дослідження. Але він не захотів нас чути. Натомість запропонував вийти на півдорозі з авто. Водій злякався міфічного протягу більше, ніж реального COVID-19", - написала екс-міністр.

Вона додала, що водій іншого таксі, яке приїхало на виклик, "спокійно відчинив вікно й довіз до пункту призначення".

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Автор: УНІАН