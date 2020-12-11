Традиції у Львові ніхто не скасовує, але будуть обмеження, повідомив мер міста.

Святкування Різдва та Нового Року у Львові буде не таким, як завжди.

Про це в інтерв'ю "Апостроф" заявив мер міста Андрій Садовий.

Читайте такожСтепанов уточнивши, що забороняти під час локдауну у січні

"Що стосується власне атмосфери, то ми починаємо фактично святкування у Львові вже з середини грудня, бо спочатку католицьке Різдво, потім православне Різдво. Дуже багато свят, дуже багато гостей приїжджає. Але ці святкування будуть особливими. Жодним чином ми не будемо підтримувати дії, які будуть збирати велику кількість людей. Навіть Різдвяний ярмарок буде реформований. Буде багато локацій, де буде стояти по 2-3 невеликих будиночків. Звичайно, буде ялинка, винос Дідуха. Все буде, але з мінімальною кількістю людей. Просто пройтися і прогулятися - окей. Але збирати людей у великій кількості ми не будемо, тому що безпека на першому місці", - зазначив Садовий.

Крім того, за словами Садового, якщо говорити про локдаун, який планується після 8 січня, то він має право на життя.

"Але ми повинні зрозуміти, що ці обмеження дадуть для поліпшення ситуації в країні, щоб народ просто не розслабився", - говорить мер.

30 листопада міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що на час новорічних та різдвяних свят "ніякі заборони діяти не будуть", оскільки в місті "своя особлива атмосфера" в цей період.

Пізніше заступник мера Львова Андрій Москаленко повідомив, що проведення традиційного різдвяного ярмарку в центрі Львова зараз під питанням. А всі святкування в місті відбудуться з дотриманням карантинних обмежень.

Карантин в Україні: що відомо

9 грудня уряд ухвалив рішення про запровадження посилених карантинних обмежень в Україні з 8 по 24 січня.

На цей період передбачено обмеження діяльності: закладів культури (проведення концертів, вистав, виставок, кінотеатрів); розважальних закладів та будь-яких розважальних заходів (дискотек, нічних клубів, у тому числі оренда приміщень під будь-які корпоративи); навчальних закладів (школи та університети), за виключенням дитсадків; всіх закладів розміщення, окрім готелів та закладів реабілітації.

Також заборонено роботу спортзалів, фітнес-центрів, басейнів (окрім занять на вулиці та професійних команд), однак дозволено професійні спортивні заходи без глядачів.

Заклади харчування працюватимуть тільки на винос або з доставкою, а салони краси - тільки за попереднім записом без очікування всередині.

Державні та комунальні заклади переводяться на дистанційну роботу і навчання.

Також буде заборонено функціонування різдвяних ярмарків після 8 січня.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко