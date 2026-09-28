ТЦК скасував відстрочку чоловіку, який доглядав матір: що вирішив суд

ТЦК скасував відстрочку через наявність сестри та зауваження до акта про догляд, однак суд не знайшов для цього законних підстав.

Тернопільський окружний адміністративний суд визнав незаконним скасування відстрочки військовозобов’язаному, який здійснював постійний догляд за хворою матір’ю. Після анулювання відстрочки чоловіка вже наступного дня мобілізували, пише Судово-юридична газета.

Чоловік мав відстрочку від призову під час мобілізації на підставі пункту 9 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Вона була надана через необхідність постійного догляду за матір’ю та діяла до 3 травня 2026 року.

Для її оформлення він подав необхідні документи, зокрема довідку МСЕК про встановлення матері II групи інвалідності безстроково, висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду, акт про встановлення факту здійснення постійного догляду та свідоцтво про народження.

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Чому ТЦК скасував відстрочку

30 березня 2026 року комісія при ТЦК ухвалила рішення про скасування раніше наданої чоловікові відстрочки.

Серед аргументів, наведених у матеріалах справи №500/2828/26, була наявність у чоловіка сестри. Також ТЦК зазначав, що акт про встановлення факту здійснення постійного догляду не був зареєстрований.

Після скасування відстрочки чоловіка направили на військово-лікарську комісію. Уже 31 березня його призвали на військову службу під час мобілізації, після чого зарахували до списків особового складу військової частини.

Чоловік звернувся до суду, вимагаючи скасувати рішення про анулювання відстрочки, наказ про мобілізацію та наказ про зарахування до військової частини, а також зобов’язати звільнити його з військової служби.

Наявність сестри не стала підставою для скасування відстрочки

Суд окремо розглянув питання про те, чи могла наявність сестри впливати на право чоловіка на відстрочку для догляду за матір’ю.

Суд послався на Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів №560. Згідно з ним військовозобов’язані, які здійснюють постійний догляд за власним батьком або матір’ю, не зазначають у заяві про відстрочку інформацію про інших працездатних членів сім’ї, які не зобов’язані здійснювати такий догляд.

Тому суд дійшов висновку, що сама наявність у чоловіка сестри не могла бути належною підставою для скасування вже наданої відстрочки.

Окрема реєстрація акта про догляд не потрібна

Суд також перевірив аргумент ТЦК щодо відсутності реєстрації акта про встановлення факту здійснення постійного догляду.

У рішенні зазначено, що нормативно-правові акти не встановлюють вимоги щодо окремої реєстрації такого акта. Отже, ця обставина також не могла бути законною підставою для анулювання відстрочки.

Крім того, під час судового розгляду ТЦК намагався обґрунтувати своє рішення іншими обставинами. Однак суд не став оцінювати підстави, яких не було в первинному рішенні про скасування відстрочки.

Суд визнав скасування відстрочки незаконним

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що чоловік подав документи, необхідні та достатні для отримання відстрочки у зв’язку з постійним доглядом за матір’ю.

Також у справі не було офіційної інформації, яка б підтверджувала втрату ним законних підстав для раніше наданої відстрочки. Тому суд визнав рішення про її скасування протиправним.

Оскільки на момент мобілізації чоловік мав законні підстави для відстрочки, суд визнав незаконним і подальший призов на військову службу. Суд також зазначив, що наказ про мобілізацію може бути оскаржений навіть після його виконання та набуття людиною статусу військовослужбовця.

Військову частину зобов’язали звільнити чоловіка

Військова частина заперечувала проти позову та, зокрема, зазначала, що чоловік не подавав рапорт про звільнення з військової служби. Однак суд встановив, що його зарахування до списків особового складу стало наслідком мобілізації, проведеної після незаконного скасування відстрочки.

На думку суду, для ефективного поновлення порушених прав було недостатньо лише скасувати рішення ТЦК. Необхідно було усунути й наслідки незаконної мобілізації.

У результаті Тернопільський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд скасував рішення комісії при ТЦК про скасування відстрочки, наказ про призов чоловіка під час мобілізації та наказ військової частини про його зарахування до списків особового складу.

Крім того, військову частину зобов’язали виключити чоловіка зі списків особового складу та звільнити його з військової служби.

Водночас суд не зобов’язував ТЦК окремо поновлювати відстрочку. У рішенні зазначено, що скасування протиправного рішення про її анулювання саме по собі відновлює дію відстрочки на період, на який її було надано.

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Скандали з ТЦК - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше студент подав до ТЦК заяву на відстрочку від мобілізації, однак замість її розгляду його направили на військово-лікарську комісію, а згодом мобілізували. Майже через два роки суд визнав такі дії протиправними та зобов’язав військову частину звільнити чоловіка.

Також ми розповідали, що суд визнав незаконним рішення ТЦК про скасування відстрочки аспіранту та його мобілізацію. Було встановлено, що чоловік продовжував навчання й виконував індивідуальний план, а ТЦК не мав повноважень перевіряти успішність чи відвідування занять.

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