Тернопільський "експеримент". Чого чекати, якщо "червона" зона - лише на папері

"Червона" зона на Тернопільщині – тільки на папері. В реальності карантинні обмеження діють в дуже скороченому варіанті. Тобто потяги не ходять, але школи та дитячі садки ніхто не зачиняв. Все це – наслідки протистояння місцевої та центральної влади, заручниками якого, на жаль, стають пересічні громадяни.

Після масових святкувань Дня незалежності та Дня міста Тернопіль увійшов у затяжне піке «червоної» зони. МОЗ продовжило жорсткі обмеження для обласного центру і вже другий тиждень тернополяни змушені обходитися без потягів. Це ускладнює життя тисячам містян. А для дачників взагалі є неприйнятним, адже їм доводиться втрачати чудову погоду для збору врожаю через те, що не можуть скористатися найдоступнішим для них транспортом. Значно зменшилася кількість продавців на ринку – з тієї ж причини.

У всьому іншому вимогами «червоної» зони у місті нехтують. Якою ціною – наразі сказати не береться ніхто. Хоча медики б’ють на сполох, мовляв, така безпечність в найближчому майбутньому може мати катастрофічні наслідки.

Різне трактування підзаконних актів вже вдарило по окремих категоріях громадян, які стали заручниками протистояння між центральною і міською владою. Так, на минулому тижні поліцейські почали складати адмінпротоколи на директорів шкіл. Адже на підставі рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій, навчальні заклади міста та дитсадки, попри «червону» зону, продовжують функціонувати.

Правоохоронці пояснюють свої дії тим, що стежать за дотриманням законодавства. Але те, що «крайніми» в ситуації зробили керівників освітніх закладів, містянам не подобається. Крім того, у них виникає питання: а що зробила поліція, щоб попередити перехід області в «червону» зону? Чому ж так ревно не стежила за дотриманням усіх карантинних вимог раніше?

За кілька тижнів до «червоної» зони

А, власне, стежити було за чим. Наприкінці серпня Тернопіль гучно відзначав День Незалежності, а згодом – День міста. Вже на той час ситуація з коронавірусом була досить серйозною. Станом на 24 серпня в області два дні поспіль помирало по чотири інфікованих, кількість нових хворих в самому Тернополі не додавала оптимізму.

27 серпня голова ТОДА Володимир Труш навіть записав відеозвернення, в якому попередив, що область стоїть на порозі «червоної» зони: «Ми бачимо, що робиться зараз в Тернополі, Чорткові, Бучачі, в Бережанах. Ці населені пункти можуть потрапити у «червону» зону. Що означає «червона» зона? Діти не підуть до школи, зупиниться повністю все. Хто в цьому винен? Ми самі. Ми забули про маски, ми забули про дистанцію, ми забули про все».

Здоровий глузд підказував, що масові заходи з нагоди Дня Тернополя слід скасовувати, принаймні, частину з них. Але ж «на носі» місцеві вибори. І кращої нагоди вкотре «засвітитися» перед тернополянами у всій красі міський голова Сергій Надал вирішив не втрачати.

Попри те, що 25 серпня на сайті міськради надрукували заклик мерії до містян про те, щоб вони не приходили на «гуляння», мовляв, усе транслюватимуть онлайн, не так сталося, як гадалося. На багатьох заходах яблуку ніде було впасти, на окремих з них навіть міський голова, який би мав бути прикладом для інших, перебував без захисної маски. І результат святкувань не забарився. Вже з 7 вересня Тернопіль – у «червоній» зоні.

«До Дня міста ми готувалися ретельно, – запевняє зараз начальник обласного управління поліції Олександр Богомол. – Всі офіційні заходи проводилися на відкритому повітрі. Звісно, важко контролювати людей, коли їх там 30-40, щоб вони не наближались одне до одного. Але ми докладали зусиль. Всі бачили, що робилося в парку ім. Шевченка, пройти крізь натовп було не можливо. Це свідомість кожного...».

«Хворих немає, куди класти»

Зараз до свідомості громадян і керівників міста вже апелюють медики.

«Хворих немає, куди класти! – заявив наприкінці минулого тижня на брифінгу начальник обласного управління охорони здоров’я Володимир Богайчук. – Ми бачили, що робилося на заходах під час святкування Дня Тернополя… Збільшується наплив хворих… Лікарні переповнені».

Він нагадав, що зі збільшенням напливу не справляться і лікарні, і лабораторний центр. Адже і без цього перевантаження результатів аналізів людям інколи доводиться чекати понад тиждень.

«У нас мільйон жителів області, і якщо п’ять тисяч зразків поступає в лабораторний центр за день, то з цим неможливо впоратися. Адже можливості лабораторного центру – одна тисяча зразків за день. Якщо не приймемо радикальних кроків, ми матимемо плачевну ситуацію дуже швидко», – наголосив Богайчук.

Статистика теж невблаганна: станом на кінець минулого тижня в області понад три тисячі хворих на COVID-19 перебували на амбулаторному лікуванні, п’ятсот шістдесят – в стаціонарі. З них сто вісімдесят хворих – у важкому стані, вісімнадцять – на апаратах ШВЛ. Наповненість ліжок в області складала 56%, в Тернополі – 52%.

Чому ж за таких показників немає місць для нових пацієнтів?

«Ніби наповненість ліжок невелика, але хворих уже немає, куди класти. Річ у тім, що хто вже не хворий, можуть перебувати в палаті по 2-3, а ті, хто з підозрою – лише по одному в палаті. Для прикладу: в лікарні швидкої допомоги Тернополя 135 ліжок. Наразі там 80 хворих і ще 11 з підозрою. Заклади охорони здоров’я Тернополя – перша міська лікарня (лікарня швидкої допомоги, – УНІАН), третя міська лікарня – переповнені. Готуємо другу міську лікарню до включення до переліку тих закладів, які зможуть надавати допомогу хворим на COVID-19», – розповів про ситуацію Богайчук.

Також начальник обласного управління охорони здоров’я нагадав, що невдовзі очікується погіршення погодних умов, а це означатиме сплеск респіраторних захворювань. Відтак закликав усіх відповідальних за прийняття рішень не жартувати з вогнем. Адже невиконання карантинних обмежень дуже швидко перетвориться на згубні наслідки, коли медична сфера просто не справиться з потоком хворих.

«Я вже бачу ту межу, за якою ми не зможемо надати людям належну медичну допомогу так, як би вона мала надаватися», – заявив він наприкінці минулого тижня. А вже у неділю, 13 вересня, Володимир Богайчук оприлюднив у Facebook відеозвернення, в якому повідомив про свою відставку. При цьому причину такого рішення не пояснив.

Керівникам шкіл погрожують криміналом

Керівництво міста закликає взятися за розум і начальник обласного управління поліції Олександр Богомол. Він нагадав, що напередодні присвоєння Тернопільщині «червоної» зони, поліцейські фіксували багато весіль чи днів народжень, які проводились з порушеннями щодо кількості учасників та недотриманням соціальної дистанції. Правоохоронці складали протоколи, однак запобігти погіршенню епідситуації не вдалося.

«Зараз «червона» зона в Тернополі і Чорткові. Кабмін заборонив відвідувати навчальні заклади. Однак міська комісія по техногенній безпеці прийняла рішення не враховувати карантинних обмежень. Ми склали протоколи на керівників шкіл та дошкільних закладів. Діти добре переносять вірус, вони можуть бути розповсюджувачами. Ми попередили керівників навчальних закладів, що їм загрожує кримінальна відповідальність за можливі наслідки порушень за ст. 325 (порушення санітарних правил). Якщо хтось хоче ризикнути й взяти на себе відповідальність за те, що діти захворіють, то нехай спробує. Тільки небезпеку повинні розуміти як батьки, так і керівники шкіл та дитсадків. А також ресторанів і розважальних центрів, де теж нехтують обмеженнями «червоної» зони», – підкреслив керівник главку поліції.

Станом на 14 вересня стосовно директорів закладів освіти за неприпинення роботи шкіл і дитячих садочків вже складено 57 протоколів за статтею 44-3 КУпАП, 28 – на водіїв та перевізників за здійснення пасажирських перевезень, 13 – на власників закладів громадського харчування за неприпинення роботи. У поліції зауважили, що для посадових осіб такі порушення тягнуть за собою накладення штрафу розміром від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.

Мер апелює до… закону

Попри масові рейди поліції і численні виписані протоколи, Тернопіль продовжує жити життям без обмежень. Містом курсує громадський транспорт, функціонують школи і дитсадки, працюють заклади харчування та розваг, проводяться різноманітні вечірки.

При цьому міський голова Сергій Надал, як і Олександр Богомол, апелює до… закону.

«Є рішення Конституційного суду, який 28 серпня визначив, що положення Кабміну про карантинні обмеження є незаконними, оскільки обмежують права і свободи громадян. Такі обмеження можуть впроваджувати лише за умов воєнного чи надзвичайного стану за рішенням Верховної Ради. Такого рішення немає. Натомість у нас є рішення сесії міської ради, яке зобов’язало виконком і міську комісію з надзвичайних ситуацій забезпечити роботу шкіл, садочків, громадського транспорту. Якщо ми хочемо жити в правовій державі, давайте дотримуватися закону», – заявив нещодавно Надал.

Втім, результати масових святкувань міський голова відчув і на собі – 1 вересня він повідомив, що у нього виявили коронавірус. Зараз голова міста перебуває на амбулаторному лікуванні вдома.

Але мерія від своїх рішень відмовлятися не збирається. У міській раді апелюють до своєї статистики, за якою завантаженість лікарень міста складає лише 37%.

Чимало містян та підприємців, судячи з настроїв у соцмережах, позицію мера підтримують, адже батькам є куди подіти дітей, є можливість заробити на прожиття, містом курсує громадський транспорт. А у що це може вилитися невдовзі – про це ніхто наразі не турбується.

Двотижнева «червона» зоні і життя без потягів? Стреси для керівників навчальних закладів та дитсадків? Поліція, яку посадили на шпагат через подвійне трактування та суперечність законодавчих актів? Широкому загалу все це не особливо болить. А місцева влада вже вдруге з часу потрапляння Тернополя під карантинні санкції може святкувати перемогу. Хоча, можливо, й Піррову.

Андрій Вацик