Юрист спортивного комплексу наголошує, що мова йде про оздоровчий заклад, на який локдаун не поширюється.

Керівництво спортивного комплексу «5 елемент», пов'язаного з Петром Порошенком, заявляє, що заклад не порушував жодних вимог карантину вихідного дня.

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Як повідомляє «Прямий», у комплексі пояснили, що тут проводять процедури з реабілітації із дотриманням всіх санітарно-епідемічних вимог.

“Ми є спортивно-оздоровчий комплекс і у нас в штаті працює велика кількість реабілітологів, ми маємо право надавати послуги реабілітації безпосередньо від хвороб чи травм і відновлювати своє здоров’я”, – заявив юрист комплексу Валерій Ричек.

Як наголосив юрист, в постанові уряду про так званий “локдаун вихідного дня” немає заборони на діяльність оздоровчих закладів.

Натомість керівництво комплексу пов’язує дії поліції із "політичним тиском". Гендиректор комплексу Наталя Щербій наголошує, що співробітники вийшли працювати із дотриманням усіх санітарних норм.

"5 елемент" планує оскаржувати дії правоохоронців у судовому порядку.

Скандал з клубом "5 елемент"

Столичний спорткомплекс «5 елемент», співвласником якого є екс-президент України Петро Порошенко, продовжував працювати 14 листопада, попри введений урядом карантин вихідного дня.

В ході перевірки до закладу прибули правоохоронці. На прохання поліцейських припинити роботу адміністрація відреагувала відмовою, правоохоронців навіть не пустили до приміщення закладу.

У результаті складено адміністративний протокол та розпочато кримінальне провадження. Натомість в клубі стверджують, що мали законні підстави працювати, а також заявили про виконання правоохоронцями «політичного замовлення».

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Автор: Дмитро Захаров