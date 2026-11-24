У Карпатах живе 91-річна Ганна, яка залишилася сама у віддаленому високогірному поселенні. Поруч із її хатою немає сусідів, а повсякденне життя жінки минає серед домашніх справ, молитви та дотримання посту. Історію пенсіонерки показали у документальному фільмі на YouTube.
Ганна народилася у 1935 році. У минулому вона здобула освіту та працювала у місцевій промисловості: була лаборанткою-аналітикинею та бухгалтеркою. Тепер її життя зосереджене навколо власної оселі та господарства посеред гір.
Чому 91-річна Ганна не хоче залишати свою гірську хатину
У документальній стрічці жінка розповідає, що останні два роки їй стало складніше пересуватися самостійно. Вона зізнається, що не наважується далеко відходити від дому, оскільки боїться впасти.
"Я не хочу йти сама і десь впасти", – пояснює пенсіонерка.
Ганна також майже не цікавиться новинами та подіями за межами свого поселення. За її словами, вона не стежить за тим, що відбувається у світі:
"Я сьогодні не вмикала телевізор, не знаю, що відбувається".
Раніше у високогірному поселенні мешкало значно більше людей. Однак з часом вони залишили гірські оселі та перебралися у долини, де побут легший.
Ганна пояснює, що життя у верховині потребує значних фізичних зусиль, адже практично все доводиться переносити власноруч:
"Тут жило багато людей, але всі вони спустилися з гір. Не хочуть бути в горах, бо це надто важко. Ти маєш усе нести на своїх плечах".
Як минають будні 91-річної жительки Карпат
Попри самотність і складні побутові умови, Ганна дотримується звичного розпорядку дня. У документальному фільмі показали, як пенсіонерка набирає воду з джерела, займається домашніми справами та готує їжу.
Серед страв, які вона готує, – пісний паштет із квасолі та молочна сироватка.
Важливе місце у житті жінки займають віра, молитва та дотримання посту. Саме навколо цих щоденних звичок і домашньої праці минають її дні у віддаленій гірській оселі.
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