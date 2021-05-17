Інцидент стався біля кондитерської фабрики.

У Києві біля кондитерської фабрики Roshen з фонтанів полився окріп.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".

"Гейзер з окропу пішов біля фабрики Roshen", - йдеться в повідомленні.

Як видно, територію навколо фонтану огорнув щільний туман з пари, люди поспішають вийти на свіже повітря.

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Автор: Катерина Лиманська