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У Києві біля кондитерської фабрики Roshen з фонтанів полився окріп.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Киев Сейчас".
"Гейзер з окропу пішов біля фабрики Roshen", - йдеться в повідомленні.
Як видно, територію навколо фонтану огорнув щільний туман з пари, люди поспішають вийти на свіже повітря.
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