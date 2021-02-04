За словами сусідів, у квартирі дівчинка жила в повній антисанітарії без світла та тепла.

У Кривому Розі матір морила голодом доньку із церебральним паралічем та синдромом Дауна. У свої 15 років дівчинка не вміє ні говорити, ні ходити та важить всього 9 кілограмів.

Читайте такожНародила та викинула на смітник: поліція розслідує моторошне вбивство дитини на Херсонщині (фото)Про це йдеться у сюжеті 34 телеканалу.

«На голому матраці та скручена наче ембріон із вагою як у немовляти – це про 15-річну Богдану. Такою дівчину побачили соціальні служби та правоохоронці. І хоча раніше до родини навідувалися, забрати дитину чомусь вирішили тільки зараз», – говориться у сюжеті.

За словами сусідів, у квартирі дівчина жила разом зі старшою сестрою та матір’ю в повній антисанітарії без світла та тепла.

«Вони жили за рахунок виплат з інвалідності. Старша дівчинка закінчила училище і теж, напевно, ніде не працювала. Як відкриють вікно, то взагалі неможливо тут ходити. Смердить дуже сильно. У матері був співмешканець, то вони випивали, палили разом», - розповіла сусідка Світлана Українець.

Наразі соцслужба передала дівчинку до рук лікарів.

«Дитині надана вся необхідна допомога. Наразі стан дитини задовільний, вона отримує все необхідне лікування, та загрози життю дитини немає. Вона їсть самостійно, харчується самостійно, без усіляких внутрішньовенних», - розповів медичний директор із хірургічної допомоги лікарні № 8 Ярослав Войтенко.

У службі у справах дітей заявили, що цю родину навідували чи не щомісяця. Змушували матір віддати доньку на реабілітацію - та відмовлялася.

«Мати не надала згоди, і вона навіть написала письмову заяву, про те, що вона заперечує про влаштування її дитини-інваліда до спеціалізованого дитячого закладу. Ситуація в сім’ї не покращилася, - тому було вирішено направити звернення до суду з питання відібрання дитини у матері», - заявив начальник служби у справах дітей Інгулецького району Сергій Совенко.

Нині родиною займається місцева прокуратура. Справу одразу передали до суду.

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Автор: УНІАН