Підручник передбачено для учнів 10 класу.

В українському шкільному підручнику "Громадянська освіта", передбаченому для учнів 10 класу, розмістили ілюстрацію з ознаками російської пропаганди проти українських ЗМІ.

Увагу на це у Facebook звернув користувач Сергій Черкаський.

Автори посібника пропонують учням вивчити тему інформаційної війни. Теоретичний матеріал підкріпили ілюстрацією із зображенням нацистської свастики та надписами "бендеробачення", "є така професія, щовечора брехати". Також зображена телеведуча одного з українських каналів і логотипи національних телевізійних мовників.

Школярам пропонують після вивчення розділу "Світ інформації та ЗМІ" вивчити це зображення та відповісти на низку питань:

Чи можна назвати цей плакат пропагандистським?

Який основний зміст цього зображення?

Які меседжі виражені в зображенні?

На кого розрахований цей плакат, яку реакцію він має спричинити?

Яке значення має цей плакат?

Читайте також"Епіцентр" пояснив продаж книг Гітлера та перепросив у єврейської общиниЗазначено, що цю картинку поширюють ЗМІ держави-агресора. Автори підручника Тамара Бакка, Любов Марголіна та Тетяна Мелещенко. Тираж - 107 тисяч екземплярів. Рекомендовано Міністерством освіти та науки України.

Як повідомляв УНІАН, в Іспанії у шкільному підручнику для 6-го класу окупований Крим вказаний як частина території Росії.

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