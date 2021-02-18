Полтавському журналісту та громадському діячу Дмитру Чікурову погрожують фігуранти його резонансних публікацій.

Про це заявив у себе на сторінці в мережі Facebook політолог Віктор Таран.

Чікурову погрожують саме через його професійну діяльність. Він неодноразово публікував матеріали з розкриттям протиправної діяльності місцевих угрупувань, які мають контакти з полтавським та кременчуцьким криміналітетом.

"Дмитро мав необережність іронічно відгукнутися про невисоку компетентність одного з місцевих "князьків" – такого собі депутата обласної ради Руслана Телятника, - пише Таран. - До речі, подейкують, що цей досить специфічний персонаж, послідовний опоблоківець та ОПЗЖшник, у 90-х – на початку 2000-х був більш відомий у м. Кременчук на прізвисько Тєлік. І опікувався він, як не складно зрозуміти, зовсім не проблемами електорату. Вже невдовзі Дмитра неофіційно попередили, що на нього готується напад".

Віктор Таран закликав журналістську спільноти тримати цю історію на контролі, щоб не доводити ситуацію до появи чергової “справи Гандзюк”.

Від початку 2020 року зафіксовані 74 інциденти, пов'язані із фізичною агресією і грубим перешкоджанням професійній діяльності журналістів. Згідно з даними моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, 25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів сталося за три місяці осені 2020 року.

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Автор: УНІАН