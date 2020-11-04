ОП вказує, що для таких вступників діятимуть кілька механізмів отримання вищої освіти.

Президент Володимир Зеленський доручив гарантувати можливість дітям загиблих від коронавірусу медиків навчатися у вишах за державний кошт.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Читайте такожЗеленський відреагував на звільнення нацгвардійця Марківа в Італії

Зазначається, що вже за дорученням Зеленського готується відповідний законопроект.

Пільгу при вступі у виші на рівні з абітурієнтами-дітьми загиблих воїнів АТО/ООС отримають діти медиків, у яких загинули один або двоє батьків.

Офіс президента вказує, що для таких вступників діятимуть кілька механізмів отримання вищої освіти державним коштом.

«Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в нашій країні. Як і наші військові на фронті, лікарі в прямому сенсі слова рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного життя. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Україна стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусної хвороби», – заявив глава ОП Андрій Єрмак.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська