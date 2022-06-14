Таке рішення поки що схвалили лише на цей рік.

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) цього року не встановлюватиме порогових балів складання національного мультипредметного тесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив в.о. директора УЦОЯО Валерій Бойко.

Він зазначив, що завершився перший етап підтвердження участі у національному мультипредметному тестуванні, протягом якого абітурієнти могли обрати населений пункт та країну, в якій вони планують складати тест.

Бойко розповів про важливі цьогорічні зміни в умовах проведення національного мультипредметного тестування.

"Серед змін в організації проведення цьогорічного тестування є те, що, окрім паперових бланків для занесення відповідей, абітурієнти складатимуть тест на комп’ютерах. Таким чином, результат буде відомий одразу після завершення складання тесту. Крім того, порогових балів складання мультипредметного тесту УЦОЯО цього року не встановлюватиме", - сказав він.

За словами Бойка, на сьогодні 229 тис. 013 осіб підтвердили свою участь у тестуванні. Серед них не тільки випускники поточного року, це також і випускники минулих років. Трохи більше ніж 201 тис. абітурієнтів будуть складати тест на території України, яка не є окупованою і там, де не ведуться активні бойові дії. Близько 28 тис. осіб складатимуть національний мультипредметний тест за межами України майже в усіх країнах Європи.

Він підкреслив, що до початку повномасштабної війни в Україні планувалось провести традиційне зовнішнє незалежне оцінювання, в якому, за прогнозами УЦОЯО, мали взяти участь близько 300 тис. осіб, тобто на 30% більше.

Довідка УНІАН. Національний мультипредметний тест - це єдиний тест із трьох навчальних дисциплін: української мови, математики та історії України. Він побудований з трьох блоків завдань: з мовних тем з української мови, всіх тем з алгебри та геометрії, а також завдань з історії України, які були складниками державної підсумкової атестації. НМТ пройде в три сесії, основна відбудеться 18 липня – 10 серпня, додаткова 16-20 серпня, спеціальна 12-16 вересня. Для участі в основній сесії випускники повинні двічі підтвердити свою участь у тестуванні: з 20 травня до 7 червня та з 21 червня до 7 липня.

НМТ запроваджено в Україні вперше у 2022 році у зв'язку з російською агресією. Щоб узяти участь у цьому тестуванні, абітурієнти мають зареєструватися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

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