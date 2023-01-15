На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

ВДніпрі станом на 06:00 15 січня співробітники ДСНС зі зруйнованої багатоповерхівки врятували 38 осіб, з них шестеро дітей. Під завалами загинули 17 осіб, з яких одна дитина, поранено 73 особи, в тому числі 14 дітей.

Як повідомили в ДСНС, наразі триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах. "О 07:00 планується проведення ротації особового складу. Встановлено 4 намети ДСНС та один намет від волонтерів (забезпечено харчування). Психологами ДСНС надано допомогу 40 постраждалим", - йдеться у повідомленні.

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено.

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Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС - 160 осіб та 40 одиниць техніки.

Крім того, залучено 4 кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (місто Ромни) та 20 рятувальників та 4 одиниці техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (місто Київ)