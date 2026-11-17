Йдеться про Херсонську та Запорізьку області.

Україна запропонувала 10 населених пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, в яких можуть відбутися гуманітарні місії на кшталт тієї, що була проведена в Олешках.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна планує обговорити це питання з посередниками зі Сполучених Штатів.

Також президент зазначив, що Україна працює над обміном військовополонених, про який було домовлено під час тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

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"Україна передасть американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації американської команди з ними", – сказав Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що обговорив параметри звільнення цивільних заручників, які утримуються в Росії. Серед них, зокрема, люди, які були взяті в полон ще до початку повномасштабної війни.

Розширення переговорної групи

Президент також прокоментував питання переговорів щодо завершення війни в Україні. За словами Зеленського, США погодили з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників. За його словами, йдеться про команди Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі. До них також долучаться представники Єврокомісії, Євроради і НАТО.

"Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою… Визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку", – розповів президент.

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, що під час зустрічі з американською стороною, кремлівський диктатор Путін запропонував провести гуманітарну місію, подібну до Олешок, в місті Костянтинівка на Донеччині. Президент Володимир Зеленський, коментуючи цю інформацію, пояснив, що РФ таким чином хоче захопити місто, яке вони не можуть взяти під контроль вже протягом півтора року.

Зауважимо, що перед тим у Кремлі фактично заперечили участі європейців у переговорах щодо завершення війни в Україні. Про відсутність такої домовленості заявив помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков.

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