Головний санлікар поділився оптимістичним прогнозом щодо динаміки поширення коронавірусу.

Українці будуть поступово повертатися до звичайного "докоранвірусного" життя з квітня наступного року.

Таким оптимістичним прогнозом поділився в ефірі каналу "Україна 24" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У мене такі прогнози, зараз є відчуття, що ми з квітня (2021 року - ред.) потихеньку повертатимемось до звичного нам ритму життя. Ми не позбудемось повністю від протиепідемічних обмежень і таких жорстких карантинів, які ми сьогодні відмічаємо", - сказав Ляшко.

Інші прогнози щодо коронавірусу

Нагадаємо, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, що новий тип коронавірусу призведе до зниження ефективності вакцин. Крім того, перехворілі на COVID-19 можуть виявитися незахищеними від нової мутації коронавірусу.

На думку біолога, нова мутація може позначитися на ефективності вакцин, але «не чорно-білим чином». Професор припустила, що вона може знизитися на кілька відсотків.

Лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров спрогнозував, що життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм приблизно з 2022, а у наступному – людство боротиметься із наслідками пандемії.

"Є дві новини: одна гарна, одна - не дуже. Погана новина – це те, що весь 2021 рік нам доведеться боротися із соціально-економічними, медичними, епідеміологічними наслідками коронавірусу. Доведеться активніше займатися своїм здоров’ям, берегти себе й дотримуватися всіх засобів безпеки, що ми вже всі дружно навчилися робити. Гарна новина – це те, що з вакцинальною кампанією напруженість у суспільстві спадатиме. У тих країнах, де вакцинація матиме хороше охоплення, найімовірніше, значно зменшиться кількість захворювань. Отже, з 2022 року в нас життя потихеньку повертатиметься у свій звичний ритм", - сказав Петров.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: важливі факти

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.

В Україні вже затвердили план вакцинації населення. В уряді зазначили, що план буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.

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Автор: Тарас Сидоржевський