Територіальне море України, зокрема, містить понад 400 морських мін.

Відпочинок на морському узбережжі України залишається вкрай небезпечним. Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповіла начальниця об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"На жаль, небезпека залишається і вона досить потужна, тому що море заміноване. Територіальне море України, зокрема, містить понад 400 морських мін з огляду на те, що саме окупанти, коли проголосили про цю небезпеку, означили кількість мін, яку може знати тільки той, хто замінував море", - сказала Гуменюк.

Також Гуменюк додала, що з початку року було знищено понад 20 таких вибухонебезпечних предметів, але не всі контрольовано.

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"Часом вони вибухають безконтрольно і в такому випадку завдають шкоди навколишній місцевості на відстані до 200 метрів, якщо це стосується узбережжя. Підрив такої міни безпосередньо в воді може уражати усе живе на відстані до кілометра, тому це може обернутися ушкодженням внутрішніх органів, коли ви знаходитеся у воді, а міна здетонувала на такій відстані", - сказала вона.

Крім цього, вона вказала на небезпеку ворожих авіаударів саме по зонам відпочинку.

"Ворог часто атакує саме рекреаційну зону, зону вздовж узбережжя. Якщо подивитися аналітику прильотів, які були, зокрема, в одеському регіоні, це так і є", - сказала вона.

Пляжний сезон в Україні

Нагадаємо, що військові неодноразово заявляли про неможливість відпочинку біля Чорного моря саме через велику кількість мін. Незважаючи на це в Одесі величезна кількість людей йде відпочивати на узбережжя, дехто навіть купається.

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