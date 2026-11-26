Жінка відверто розповіла про домашнє насильство, корупцію та відсутність захисту в Україні та пояснила, чому хоче залишитися за кордоном.

35-річна українка Віталіна Корнієнко, яка виховує двох дітей і зараз мешкає у Франції, розповіла, чому не планує повертатися в Україну після завершення війни. Жінка заявляє, що за кордоном почувається захищенішою, отримує підтримку та бачить більше можливостей для майбутнього своїх дітей. Її відверте відео викликало бурхливу дискусію в соцмережах.

У відео жінка зізналась, що в Україну повертатись не збирається заради безпеки дітей. Вона також звернулась до інших українців із запитанням, чи хочуть вони повертатися додому. Її розповідь викликала значний резонанс: допис зібрав майже 12 тисяч реакцій, а понад 4 тисячі користувачів залишили коментарі.

Думки аудиторії розділилися. Частина людей засудила позицію жінки, інші погодилися, що безпека дітей та можливість забезпечити їм нормальне життя є вагомими аргументами для перебування за кордоном. Деякі користувачі також поставили під сумнів мету публікації такого відео.

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Сама Віталіна наголосила, що не боїться осуду й насамперед думає про майбутнє своєї родини:

"Можете мене засуджувати, мені все одно. Для мене найголовніше, щоб я і мої діти були в безпеці та могли створювати своє життя і жити, а не виживати".

У коментарі ТСН Віталіна розповіла, що самостійно виховує двох дітей віком 12 і 10 років. За її словами, одним із головних чинників, які вплинули на рішення залишитися за кордоном, став негативний досвід домашнього насильства та відсутність належного захисту з боку українських правоохоронців.

Жінка розповіла, що дев'ять років тому її колишній чоловік застосовував до неї фізичне насильство. Коли вона звернулася до поліції, правоохоронці назвали ситуацію "сімейними розбірками" та поїхали.

За словами Віталіни, колишній чоловік мав зв'язки, через які вона не могла домогтися справедливості. Жінка зізналася, що настільки боялася його, що навіть не порушувала питання аліментів.

"Через такі стосунки діти отримали психологічну травму, я водила їх до психолога. Через стрес донька захворіла на цукровий діабет. Чоловік мене залякував. Я вирішити нічого не змогла тоді, а в нього були зв'язки. Іншими словами – корупція", – розповіла українка.

Після розлучення вона залишилася сама з дітьми в орендованій квартирі в Києві. На ній були всі фінансові витрати, побутові питання та відповідальність за виховання дітей.

Віталіна виїхала з України у березні 2022 року

Жінка наголошує, що не планувала залишати Україну. До повномасштабного вторгнення вона мала хорошу роботу, перспективу обійняти посаду директорки з розвитку автомобільної компанії, власного водія та стабільний заробіток. Також у межах робочих поїздок побувала більш ніж у 30 країнах.

Однак після початку великої війни ситуація змінилася. Віталіна з дітьми ховалася від обстрілів у підвалі, а діти почали хворіти. У березні 2022 року вона вирішила виїхати.

Спочатку родина вирушила до Польщі, а звідти – до Німеччини. Проте там, за словами українки, умови проживання виявилися нестерпними через поведінку чоловіка, у якого вони зупинилися. Згодом Віталіна переїхала з дітьми до Словенії, де прожила вісім місяців.

Пізніше жінка перебралася до Франції. Вона також розповіла, що після виїзду дізналася про пограбування своєї орендованої квартири в Києві.

У Франції українка планує реалізувати власний проєкт

Нині Віталіна з дітьми мешкає в будинку французької родини, яка складається з подружжя та п'ятьох дітей. За її словами, ці люди допомагають їй адаптуватися, оформлювати документи та облаштовувати життя в новій країні.

Жінка зазначає, що у Франції бачить більше можливостей для матерів, які самостійно виховують дітей. Зокрема, держава може оплачувати послуги няні, якщо жінка працює.

"У Європі мама реально захищена, і країна про неї піклується, і фінансово теж. Вона може стати на ноги!" – пояснила Віталіна.

Крім того, українка вивчає французьку мову та планує реалізувати власний проєкт, пов'язаний із запобіганням дитячим самогубствам і допомогою дітям. За її словами, у місцевій мерії повідомили, що країна може профінансувати цю ініціативу.

Українка заявила, що не бачить майбутнього для себе на батьківщині

Пояснюючи небажання повертатися, Віталіна згадала не лише про безпеку, а й про корупцію, соціальний захист та перспективи в старшому віці.

Вона вважає, що в Україні не має достатнього захисту від колишнього чоловіка, а здібності та професійні якості людини не завжди дають можливість досягти успіху без грошей і зв'язків.

Окремо жінка порівняла пенсійне забезпечення в Україні та Франції. Вона висловила побоювання, що українська пенсія не дозволить їй гідно жити в старшому віці.

"Я вважаю, що в Україні немає захисту для мене і дітей від колишнього чоловіка. Я вважаю, що в Україні не дуже цінуються розумні люди, я вважаю, що я не дурна людина. Далі – безпекова ситуація в Україні. Далі – якою буде моя пенсія в Україні? 52 євро? Тут, у Франції, люди похилого віку дійсно кайфують, відвідують ресторани, можуть дозволити собі це з пенсії. В Україні я такого не бачила", – заявила вона.

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