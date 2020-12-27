Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ українську ікону, що спричинило скандал.

Українська ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував голові МЗС РФ Сергію Лаврову, була вивезена з Донбасу у 2018 році.

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Про це повідомляє «Балканський оглядач», посилаючись на видання Dnevni avaz, Jutarnji та Nebojsavukanovic.

Зазначається, що Додіку ікону у травні 2018 року подарував Душко Вукотич, голова Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської.

Про це розповів Драган Савич, колишній очільник Асоціації ветеранів Армії РС, в інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) у парламенті Республіки Сербської Небойше Вукановичу. Вуканович опублікував розмову з Савичем в своєму блозі.

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери для цього, як це зазвичай буває за таких обставин.

Згідно із оприлюдненою інформацією, Душко Вукотич поїхав на Донбас у 2018 році в якості голови Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської для участі у засіданні об'єднання "Спадкоємці Перемоги". (Ця організація активно працює в окупованих Криму та Донбасі). Представники окупаційної "влади" Луганська та Донецька нібито і передали очільнику сербських ветеранів ікону із зображенням Святого Миколая, яку він потім привіз Додіку.

Тим самим спростовано заяву представників Додіка про те, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Сам Вукотич, який нібито привіз з Донбасу та подарував ікону Додіку, ані підтвердив, ані спростував звинувачення на свою адресу, заявивши лише, що нехай розслідування веде Інтерпол.

Тим часом ікону, яку Лавров вирішив повернути як небажаний подарунок, вже передано посольству БіГ у Москві. Посол Боснії і Герцеговини в Російської Федерації Желько Самарджія привіз її в Сараєво в п’ятницю та передав безпосередньо соратникам Додіка. Кабінет Додіка оголосив, що наразі ікона зберігається в сейфі.

Відразу після цього посольство України в БіГ попросило офіційно пояснити, як ікона потрапила в БіГ, зазначивши, що цілком логічно повернути ікону в Україну, оскільки вона є її власністю.

Українська ікона у Лаврова: міжнародний скандал

Голова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував главі МЗС РФ Сергію Лаврову українську ікону. Після чого у посольстві України в БіГ вимагали пояснень від Міністерства закордонних справ Республіки, як ікона потрапила до країни.

Згодом у МЗС РФ заявили, що повернуть ікону дарувальникам для уточнення її історії по лінії Інтерполу.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, ікона була написана майже 300 років тому і зберігалася в окупованому Луганську.

У Міністерстві культури та інформаційної політики мають намір звернутися до правоохоронних органів з проханням встановити ланцюг переміщення ікони, яку подарували главі російського МЗС Лаврову, з України до Боснії та Герцеговини.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження.

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Автор: Дмитро Захаров