Кабмін ухвалив відповідний законопроект.

Кабінет міністрів підтримав законопроект про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо обмежень під час обрання на посаду керівників закладів вищої освіти.

Як повідомляє Урядовий портал, законопроект передбачає приведення положень статті 42 Закону України "Про вищу освіту" у відповідність до Закону "Про запобігання корупції" та Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині застосування адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень.

"Зокрема, йдеться про неможливість обрання на посаду (призначення виконувачем обов’язків) керівника закладу вищої освіти особи, що піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили", - йдеться в повідомленні.

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